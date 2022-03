Con la k – beauty puoi davvero avere una pelle di porcellana? La verità

BB cream: è una miscela tra una base di trucco, una crema idratante e protezione solare, ci aiuta ad uniformare il tono della pelle mentre la idratiamo e proteggiamo ed ovviamente va usata la mattina. Crema solare: sappiamo quanto i raggi solari possano essere dannosi per la nostra pelle (e alla lunga dare vita alle tanto odiate rughe), quindi anche questa va usata la mattina, al posto della bb cream, magari quando sappiamo che passeremo molto tempo all’aria aperta sotto i raggi solari. Maschera notturna: conosciuta anche come sleeping pack, altro non è che una maschera cremosa oppure gelatinosa che si applica appena prima di dormire e si rimuove il giorno dopo con acqua. Questa, ovviamente, va usata di sera prima di andare a dormire.

A questo punto, dopo aver parlato in modo approfondito della K – beauty, pe svelare tutta la verità, una domanda sorge spontanea: siamo davvero sicuri che servano tutti questi prodotti (e questo tempo e questi soldi) per avere una bella pelle?

A questa domanda ha risposto Grace Min, fondatrice del brand coreano Dear Dahlia, coreana di origine, che ha affermato che dieci step per la cura della pelle sono decisamente troppi e che la filosofia migliore è sempre quella del less is more.

Ognuna di noi insomma dovrebbe conoscere a fondo la sua pelle e capire quali sono i prodotti giusti da usare ogni giorno.

In effetti proprio molti brand coreani hanno creato gli All in One, cioè prodotti che contengono già tutti quelli necessari per la k – beauty e che quindi ci risparmiano il dispendio di energie.

Alla luce di ciò, per rispondere alla domanda iniziale: serve davvero la K – beauty per avere una pelle di porcellana? No, se vuoi provarla fai pure, altrimenti ecco quale può essere la beauty routine adatta a te in base al tuo tipo di pelle.