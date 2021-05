Vi ricordati di Rebbi? Era la migliore amica della protagonista Maria Martini in Un Medico in Famiglia. L’attrice è scomparsa dalla Tv. Ecco cosa fa oggi.

Se avete guardato e amato alla follia la serie televisiva, Un medico in famiglia, sicuramente ricorderete il volto di Carlotta Aggravi. Nella fiction Rai, l’attrice interpretava infatti il ruolo di Rebbi, migliore amica della protagonista Maria Martini, interpretata da Margot Sikabony.

Nella quarta stagione, la ragazza è una delle protagoniste: suo padre muore e lei si ritrova a prendere in mano le redini della sua azienda. È nel corso della quinta stagione, poi, che corona il suo sogno d’amore: fidanzarsi con Alberto. Ma che fine ha fatto oggi l’attrice ossia Carlotta Aggravi? Scopriamolo insieme.

LEGGI ANCHE –> Un medico in famiglia dice addio ad uno dei suo personaggi

Carlotta Aggravi: non solo Rebbi in Un medico in famiglia

Sebbene l’aver recitato in Un medico in famiglia, interpretando il ruolo di Rebbi, sia il reale motivo che ha portato Carlotta Aggravi a ottenere la fama, la ragazza ha avuto nella sua breve carriera altri piccoli lavori nel mondo televisivo e cinematografico.

Nata a Roma l’8 maggio del 1982, l’attrice ha debuttato nel 1994 in Anche i commercialisti hanno un’anima, per la regia di Maurizio Ponzi. Per la televisione ha recitato nella miniserie Caro Maestro (1996) e nel film Francesca e Nunziata (2001), per la regia di Lina Wertmüller.

Al termine della sua avventura nella serie televisiva di Un medico in famiglia, in cui interpretava il ruolo di Rebbi, Carlotta Aggravi ha quindi deciso di dire addio al mondo televisivo. Ha difatti abbandonato il mondo della recitazione e ha deciso di proseguire la sua vita senza di essa, anzi lontana da essa.

Oggi su di lei sappiamo ben poco: il suo profilo Instagram dove possiamo trovarla con il nickname di @carlotta_also è privato, però compare come immagine del profilo la foto di un bambino e un cagnolino. Ciò che è noto è che Carlotta è ancora grande amica di Margot Sikabony, l’attrice che nello sceneggiato Rai interpretava per l’appunto la sua migliore amica, Maria Martini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Margot Sikabonyi (@therealmargot)

Ed è proprio grazie a questa che abbiamo qualche notizia sulla Aggravi. Le due hanno trascorso insieme più di un’estate e sono state immortalate insieme durante un viaggio in Sicilia. Sappiamo inoltre che nel 2013 Carlotta si è sposata e dalla foto profilo di Instagram che ha un figlio.