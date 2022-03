L’ex concorrente del GF Vip Miriana Trevisan ha aperto il suo cuore in un’intervista davvero commovente. Ecco il dramma di Miriana Trevisan svelato per la prima volta a Verissimo.

Miriana Trevisan è uno dei volti dello spettacolo più chiacchierati del momento. La bella showgirl ha recentemente raccontato il suo personale dramma nel salotto di Silvia Toffanin.

Un racconto davvero commovente quello dell’ex gieffina Miriana Trevisan, che per la prima volta si è raccontata a Verissimo davanti a una commossa Silvia Toffanin.

Il dramma di Miriana Trevisan

La showgirl ha ammesso di aver sofferto di una brutta malattia in passato che l’ha colpita proprio mentre suo padre stava morendo.

“Avevo perso anche me stessa, perdevo sangue ogni giorno e avevo una formazione nella pancia, che si vedeva a occhio nudo. I miei amici dottori mi dicevano che dovevo asportare l’utero, ma io non ne volevo sapere, volevo solo stare vicino a mio padre, che stava morendo e alla mia famiglia, perché in passato non c’ero stata. Mi sono completamente annullata”.

Nonostante le condizioni in cui versava, il padre di è accorto che qualcosa non andava nella sua amata figlia (che ha fatto il suo esordio in tv a Non è la Rai).

“Mio papà si era accorto che stavo male e in ospedale chiamò il suo oncologo per farmi fare una visita. Scoprirono che non stavo bene.” Miriana ha infatti scoperto in quel momento di avere un tumore all’utero. “Avevo paura per mio figlio, per il Covid e per mio padre e continuavo a nascondere queste perdite di sangue, mi trascinavo per casa la sera, dimenticandomi di me”, ha continuato Miriana.

“Poi papà è morto, ma c’era mio figlio che stava ancora male, poi un’estate mi portarono in ospedale di corsa e anche lì feci una cosa folle: fuggii e presi un aereo da sola per raggiungere in Sardegna mio figlio, perché ero grave e pensavo di morire”.

Un gesto improvviso e dettato dall’angoscia del momento. Ma Miriana non si è persa d’animo e ha continuato a combattere.

Il ritorno a Roma

“Sono tornata a Roma e mi sono operata andando mano nella mano in ospedale con mia madre e mia sorella. La vera magia è stata essere operata dove era stato ricoverato e morto mio padre, ma, soprattutto, essere nella camera sopra la sua, dove lui era stato ricoverato. Per me è stata una benedizione e quando mi sono svegliata mi sono ripromessa che non mi sarei mai più annullata e dimenticata di me, perché mio padre non lo vorrebbe. E ora sono qui, ho fatto questo viaggio e sono felice”.

La Trevisan ha anche ammesso di aver sentito molto la mancanza del figlio Nicola dentro la Casa del GF Vip.

“È stato incredibile. Ogni notte mi addormentavo con l’idea di sentire il suo odore. La sera era dura e anche la mattina devo dire. C’è un papà stupendo che mi ha tranquillizzata, poi è stata tutta una magia questo percorso. Due anni fa insieme ai miei amici ho detto “entrerò in qualche trasmissione o Mediaset o Rai, qualche rete ammiraglia”.