Capita a tutti prima o poi di vedere la propria pasta frolla impazzita: ecco come recuperare agli errori e salvare il nostro dolce.

La pasta frolla è uno degli impasti base della pasticceria italiana composta da farina, uova, burro, zucchero ed eventuali aromi. Una ricetta che per quanto a prima vista possa sembrare semplice nasconde le sue insidie.

Quante volte vi sarà capitato di preparare la pasta frolla e di farla troppo dura o al contrario troppo morbida. Altre volte che si sgretola dopo aver messo insieme gli ingredienti. Insomma un vero disastro.

Ecco che allora vi sveliamo come recuperare agli errori di un’eventuale pasta frolla impazzita e non sprecare tutto l’impasto. Scopriamo gli sbagli da non commettere e come rimediare.

Rimediare agli errori della pasta frolla impazzita

Biscotti, crostate, tartellette, pasticcini e tanti altri dolci di vario genere. La pasta frolla è un asso nella manica quando si desidera realizzare un dolce genuino, buono e che piace a tutti.

I segreti però per preparare una pasta frolla perfetta già ve li avevamo svelati. E se dobbiamo conoscere tutti i trucchi anche gli errori da non commettere sono importanti.

Ma cosa si fa quando la pasta frolla impazzisce? Intanto dobbiamo assolutamente recuperarla perché gettarla sarebbe un vero spreco ed un peccato.

La prima cosa da fare per non farla impazzire è comunque rispettare alcune regole di base: il burro ad esempio deve essere freddo. Le mani per lavorare la frolla vanno usate il meno possibile. Rispettare il riposo perché in questo momento la pasta frolla avrà il tempo di rapprendersi e gli ingredienti si fondono meglio fra di loro.

Per fare la sabbiatura poi la cosa migliore è lavorare il burro freddo e la farina con le lame anch’esse fredde di un robot da cucina come il Bimby o di un mixer.

Ma quand’è che la pasta frolla impazzisce? Come si capisce se la pasta frolla è impazzita?

Intanto se dopo il riposo si sgretola vuol dire che l’impasto non è corretto. Se poi è troppo unto e in alcune zone presenta più grasso che in altre anche in questo caso significa che la pasta frolla è impazzita.

Infine se la proviamo a lavorare con il mattarello ma non riusciamo a stenderla, anche in questo caso significa che qualche errore lo abbiamo commesso.

Come rimediare allora? Intanto tra le cose da non fare c’è quella di aggiungere ulteriore farina o amido. Invece dobbiamo inserire nell’impasto dell’albume freddissimo o se non lo abbiamo va bene anche un po’ di acqua ghiacciata. Incorporiamo il liquido in modo graduale fino a che la pasta frolla non tornerà di una consistenza più compatta.

La temperatura fredda di questi ingredienti aiuterà infatti il burro a rapprendersi così da rimescolarsi agli altri ingredienti. Non dovremo toccare con le mani la frolla per troppo tempo altrimenti avremo vanificato ogni nuovo sforzo.

A questo punto non dobbiamo far altro che far riposare la frolla in frigorifero così che si stabilizzi e poi la lavoriamo come da ricetta. Grazie a questi pochi accorgimenti la pasta frolla sarà di nuovo pronta per essere lavorata. Anche se sarà leggermente meno friabile il risultato sarà comunque soddisfacente.