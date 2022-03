È stata una delle più amate professoresse de L’eredità. Ecco com’è oggi e che cosa fa.

È stata una delle professoresse de L’Eredità più avvenenti e amate dal pubblico. Ecco com’è oggi.

Stiamo parlando della bellissima Ginevra Pisani, una delle più famose professoresse dell’Eredità che ha letteralmente stregato il pubblico italiano.

L’esordio di Ginevra in TV è avvenuto nel noto programma di appuntamenti di Maria de Filippi, Uomini e Donne. Durante la sua partecipazione, la Pisani è riuscita a conquistare il tronista Claudio D’Angelo.

La storia d’amore tra i due si è però conclusa nel 2019 ma Ginevra non si è lasciata abbattere e si è buttata nel lavoro, ottenendo il ruolo di professoressa a L’eredità. Durante la lavorazione al programma condotto da Flavio Insinna si è saputa distinguere per la sua simpatia e il suo sorriso smagliante.

È stata una delle professoresse più amate de L’eredità: ecco cosa fa oggi

L’esperienza di Ginevra a L’eredità si è conclusa alla fine del 2021, con grande dispiacere dei fan che la seguono tutt’oggi con grande attenzione sui suoi canali social.

“Sono grata alla mia famiglia dell’Eredità che mi ha supportato sin da subito per questa nuova opportunità professionale ed artistica, non era scontato ed io vi porterò TUTTI con me sul palco”, ha dichiarato Ginevra, che in passato aveva però subito una molestia proprio sul set del programma. “Grazie a Flavio Insinna per i tuoi consigli, gli insegnamenti… sei un maestro! Sappiate però che questo non è un addio… è un arrivederci”.

La dichiarazione di Ginevra lascia quindi la flebile speranza di un suo possibile ritorno in trasmissione.

La Pisani ha poi fatto una dichiarazione sorprendente per tutti i suoi fan: “Da gennaio sarò in tournée per la rappresentazione teatrale de La concessione del telefono, capolavoro del maestro Camilleri”.

Oltre ai successi professionali, Ginevra ha oltretutto rivelato di essere molto appagata anche dal punto di vista sentimentale. Si è infatti legata all’attore 38enne Alessio Vassallo e due non potrebbero essere più innamorati. La coppietta felice si è di recente goduta, tra l’altro, una splendida vacanza a Budapest (ovviamente documentata con costanza da Ginevra!)