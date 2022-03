Quando trucchi gli occhi evita questi errori: invecchiano tantissimo!

Gli errori più comuni che commettiamo quando ci trucchiamo gli occhi riguardano l’eyeliner, che può essere il nostro migliore amico, ma può diventare in un attimo il nostro peggior nemico. Questo può far sembrare l’occhio più allungato e questo lo sappiamo benissimo. Sappiamo, però, anche che va messo bene. Metterlo e basta non ci donerà uno sguardo bello, anzi.

Quindi come fare? Innanzitutto attenzione a non esagerare con la lunghezza delle “codine” che disegni. Poi meglio rispettare la forma naturale dell’occhio. E qui apriamo un altro capitolo.

Ecco che arriva una cattiva notizia: l’eyeliner non sta bene a tutte le forme di occhi. Diciamo subito senza troppi giri di parole che se hai gli occhi tondi non dovresti neanche comprarlo. Se proprio ci tieni a sfoggiarlo, almeno sfumalo: otterrai, così, unsmoked eyeliner perfetto per il tuo tipo d’occhi.

L’eyeliner, infatti, dona maggiormente alla forma di occhi a mandorla, oppure più o meno allungata, oppure a chi agli occhi piccoli (in quanto ha il potere di ingrandirli, anche se di fatto si tratta puramente di un’illusione ottica).

Occhio all’ombretto che scegli

Certo, l’ombretto spesso mette in risalto il colore degli occhi: pensiamo soprattutto al caso di donne con occhi azzurri, blu, verdi, che riescono a farli apparire di un colore ancora più acceso con la tonalità giusta.

Però l’ombretto va sulla palpebra, quindi dobbiamo cercare anche di essere oggettive e guardare l’occhio intero per capire quale scegliere. Quindi, la prima regola è questa: in caso di palpebra affaticata evitare gli ombretti chiari.

La seconda è: se hai occhiaie oppure borse ben visibili, evita ombretti luminosi. Le texture satinate e metallizzate, infatti, tendono a riflettere la luce e a porre quindi in evidenza questi difetti.

Quale ombretto devi scegliere quindi in questo caso? Uno scuro, oppure neutro, ma comunque matt, cioè in grado di ridurre i gonfiori e rendere lo sguardo più fresco grazie al contrasto cromatico che si verrà a creare.

Usi l’ombretto metallizzato nel punto sbagliato

L’ombretto metallizzato nasconde anche un’altra insidia: se non hai tutti gli effetti di cui parlavamo nel punto precedente, puoi usarlo, ma attenta a come lo metti.

L’ombretto oro, rame o bronzo fin sopra la palpebra fissa e l’arcata sopraccigliare è un errore sempre e comunque. Tutte le tonalità metallizzate andrebbero messe solo sulla palpebra mobile e magari abbinate a sfumature opache dalla piega dell’occhio in su, altrimenti invecchiano lo sguardo e lo rendono cupo.

Usi troppi prodotti a lunga tenuta

I prodotti a lunga tenuta sono comodissimi, ma comunque sono sempre preferibili quelli grassi (e quindi veloci nell’applicazione).

Quindi sì ad ombretti in crema, in gel, matitoni per la palpebra mobile o kajal per intensificare la rima interna.

Come rendere questi prodotti comunque long lasting? Semplicemente tamponando sopra al prodotto un ombretto in polvere dello stesso colore. Con questo passaggio fisserai la base e otterrai un trucco sofisticato e a lunga durata.

Occhio alle sopracciglia

Le sopracciglia vogliono comunque la loro parte. Del resto sono loro che avvolgono il nostro sguardo, lo proteggono in un certo senso, lo abbracciano. Quindi va da sè che non possiamo trascurarle.

Ormai il trucco permanente sulle sopracciglia la fa da padrone e sempre più donne e ragazze salutano le loro sopracciglia naturali per accoglierne altre “finte” dello spessore che preferiscono. Ma proprio quando si perde la naturalezza si inciampa molto spesso, finendo per commettere errori che compromettono tutto il nostro trucco occhi.

Se però hai le sopracciglia folte di natura, perchè sfoltirle troppo? Renderle troppo sottili può appiattire lo sguardo. Del resto, ti basta guardare Cara Delevigne per capire che puoi essere strepitosa lo stesso e non devi necessariamente sembrare Elio (di Elio e le storie tese).

La soluzione è semplice: se hai le sopracciglia troppo spesse cerca di rendere il tutto armonico, donando loro un aspetto naturale e simmetrico con l’aiuto di una matita, senza stravolgere però la loro forma naturale.

Scegliere ciglia finte sbagliate

Le ciglia finte sono belle, rendono lo sguardo decisamente più sensuale ed affascinante, ci piacciono sempre. Ma sei sicura di sceglierle bene?

Sappi che anche in questo caso non ti basta indossarle per avere uno sguardo irresistibile, devi anche sapere quale scegliere, altrimenti l’effetto può essere disastroso.

Ad esempio, se ne scegli un paio troppo grande per il tuo occhio, la colla tirerà troppo in quanto applicata anche in zone non necessarie e la zona vicino al dotto lacrimale – estremamente delicata – può irritarsi e poi saranno comunque molto fastidiose e difficili da sopportare per tante ore di fila.

Per scoprire qual è la giusta misura per te procedi in questo modo: adagia la frangia di ciglia finte a ridosso dell’attaccatura naturale, taglia la parte in eccesso con una forbicina e solo a questo punto applica le ciglia finte con una colla apposita. In questo modo saranno di sicuro molto più naturali, ma anche confortevoli e non fastidiose.

Dimenticarti del mascara (oppure metterlo male)

Il mascara è il re della sensualità e riesce a conferire un aspetto estremamente elegante al tuo occhio. Ma come si applica?

Il primo step consiste nel pettinare le ciglia, il secondo dovrebbe essere piegarle con l’apposito strumento stringendo per almeno 4 – 5 volte per occhio. Poi dovremmo applicare il primer (che può essere volumizzante, allungante o solo curativo e protettivo).

A questo punto possiamo finalmente applicare il nostro mascara. Guardando verso il basso e tenendo il mento verso il basso, dobbiamo applicarlo prima sulle ciglia superiori, alzando l’arcata sopraccigliare con l’indice della mano libera in modo da aprirle a ventaglio.

Poi possiamo passare alla parte inferiore, ricordandoci invece di guardare verso l’alto, ma prima assicuriamoci che il mascara sopra sia completamente asciutto prima di procedere, per evitare di macchiare la palpebra. Quando lo applichiamo sulla zona inferiore procediamo lentamente con la punta dello scovolino con movimenti leggeri dall’interno verso l’esterno.

Dobbiamo ricordarci di stenderlo con movimenti veloci dal basso verso l’alto avendo estrema cura di prendere le ciglia fin dalla radice. Per un effetto cat eyes ci basterà intensificare la parte più esterna con movimenti decisi verso l’esterno.

Esagerare con il trucco occhi quando le labbra sono già molto truccate