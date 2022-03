A Pasqua portiamo a tavola un dolce diverso dal solito

Quando siamo stanche dei soliti dolci per le feste e serve un’idea alternativa, ecco le ciambelline pasquali piemontesi, semplici e genuine

Farina, uova, burro zucchero... e amarene. Sono gli ingredienti delle ciambelline pasquali piemontesi, bellissime e buonissime da servire alla fine del pasto.

Una ricetta tipica da preparare in due fasi per un dolce che piacerà a tutti.

Ciambelline pasquali piemontesi, tutti i passaggi

Non vogliamo delle ciambelline ma un dolce intero? Nessun problema, con lo stesso impasto invece invece di dividerlo in tante parti singole, prendete una tortiera da ciambella e distribuite la base decorandola allo stesso modo prima di infornare.

Ingredienti:

Pre impasto

250 g farina 00

200 ml latte intero

3 g lievito di birra secco

Impasto

250 g farina 00

125 g zucchero semolato

125 g burro

1 baccello di vaniglia

1 cucchiaio di sciroppo di amarene

2 uova medie

1 cucchiaio di grappa

1 tazza di caffè espresso

Per la decorazione:

1 uovo

amarene sciroppate

granella di zucchero

Preparazione:

Partiamo a preparare le ciambelline pasquali piemontesi con il preimpasto. Mettiamo a scaldare il latte e spegniamolo quando sta per arrivare al bollore.

Una volta intiepidito, sciogliamo lì il lievito secco e poi versiamo tutto in una ciotola con i primi 250 grammi di farina. Impastiamo per alcuni minuti e poi teniamo da parte lasciandolo poi lievitare per almeno un’ora.

Passato questo tempo, passiamo all’impasto vero. In un’altra ciotola mescoliamo il burro ammorbidito con lo zucchero, poi aggiungiamo gli altri 250 grammi di farina setacciati, i semi di una bacca di vaniglia e il preimpasto.

Cominciamo a lavorare tutto insieme, unendo anche la grappa, il caffè espresso e lo sciroppo di amarene. Quando l’impasto è ben amalgamato, aggiungiamo un uovo alla volta e continuiamo a lavorare fino ad ottenere un composto morbido e liscio.

Versiamo l’impasto in una ciotola, copritelo con la pellicola da cucina e lasciamolo lievitare per altre due ore in un posto asciutto e senza correnti.

Finito il tempo del riposo e della lievitazione, rivoltiamo l’impasto delle ciambelline , uno dei tanti dolci pasquali , sul piano di lavoro già infarinato e dividetelo in 16 parti uguali. Arrotoliamo ognuno per formare una pallina e fate un buco al centro con le dita dando forma alle ciambelline.

Mettiamole a lievitare su una teglia coperta con carta forno, coprendo con un canovaccio, ancora per un’ora.

Prima di infornare, spennelliamo con l’uovo leggermente sbattuto, decorando ogni ciambellina con una o due amarene sciroppate infossandole bene nell’impasto. Infine ricopriamo con della granella di zucchero e poi cuociamo le ciambelline pasquali in forno a 180° per circa 20 minuti. Devono diventare dorate, non di più.