Dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo, la conduttrice Victoria Cabello ha fatto il suo atteso ritorno nella nuova stagione di Pechino Express e ha raccontato la malattia che l’ha colpita. Ecco il dramma di Victoria Cabello.

Tornata di recente sul piccolo schermo, Victoria Cabello si è aperta su una situazione personale davvero molto drammatica. Ecco di cosa si tratta.

Il dramma di Victoria Cabello

La splendida Victoria Cabello è tornata più determinata che mai in TV come concorrente dell’amato adventure game Pechino Express (quest’anno in onda su Sky Uno), dopo aver dovuto combattere a lungo contro la malattia di Lyme.

Questa malattia già nel 2017 le aveva causato grandi problemi di salute e l’aveva costretta a prendersi una pausa dal lavoro. La conduttrice ha raccontato di aver contratto la malattia (causata dai morsi delle zecche) durante un viaggio all’estero.

I sintomi precoci includono eritemi cutanei seguiti da alterazioni neurologiche, cardiache o articolari.

Non è stato chiaramente un periodo facile per Victoria, che ora però intende buttarsi il passato alle spalle e vivere nuove avventure, sia personali che lavorative (così come ha fatto Giusy Ferreri dopo la sua malattia).

“Avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole. Ed ero semi paralizzata. Questo mi ha creato non poche insicurezze: non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in tv”, ha raccontato la conduttrice.

La forza di rinascere

A darle forza, però, è stato l’affetto incondizionato del pubblico: “Mi ha sempre commosso, in tutto questo periodo, il desiderio delle persone di rivedermi in tv”, ha dichiarato la Cabello. A quanto pare, ad aiutarla ad uscire dalla crisi e ad affrontare il timore di possibili fallimenti sono state l’ipnosi e la psicoterapia.

“Mi hanno aiutato moltissimo a ritrovare fiducia in me stessa” ha detto Victoria. “Penso che certe cose che ho fatto in tv fossero un po’ troppo avanti per l’epoca, ma il mio interesse è sempre stato cercare strade nuove e non conformarmi alle regole. Pechino, in questo senso, mi ha fatto ritrovare la voglia di mettermi in gioco. Mi sono buttata e ne avevo bisogno”.

E ha aggiunto: “Mentre giravamo Pechino Express guardavo il lavoro degli autori con grande ammirazione e ho capito che è quella la parte che mi diverte e mi manca, anche più dell’andare in video”.

“Non sono accomodante e ho sempre dovuto lottare per scardinare certi meccanismi. Ma in certi ambienti non piace quando ti metti a battagliare per quello in cui credi e la sintesi degli altri è che sei una rompipalle. Anche per questo, fino a Pechino Express, non avevo desiderio alcuno di tornare in tv”.

Victoria ha pensato anche ai suoi progetti futuri e molti dei suoi fan vorrebbero un ritorno del celebre (e divertente) programma Victor Victoria. “Me lo chiedono davvero in tanti. Mi piacerebbe, ma dico anche che mi divertirebbe ripensare ad altro, chessò, a una trasmissione di televendite. Oppure diventare direttrice di rete di un qualunque canale ma solo nelle ore notturne. Vorrei sperimentare. Diciamo che, come fascia oraria, dalla seconda serata in poi va bene tutto”.