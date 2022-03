Look over 50 da ufficio? Ecco come in poche e semplici mosse!

Look over 50 perfetto per l’ufficio? Si può fare! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà tutti i segreti per creare outfit adatti per l’ufficio che siano anche al passo con le tendenze! Siete pronte? Iniziamo!

Trascorriamo la maggior parte delle nostre giornate nei luoghi di lavoro, per questo motivo creare look adatti ma che siano anche di tendenza è fondamentale. A volte però si fa molta fatica perché determinati luoghi di lavoro richiedono un certo “dress code” e trovare la chiave giusta tra la divisa e la moda sembra impossibile. Fortunatamente per voi ci siamo noi di CheDonna che giorno dopo giorno vi aiutiamo nelle vostre situazioni stilistiche. Oggi ad esempio vedremo come creare outfit di tendenza, perfetti per l’ufficio e per le over 50! Siete curiose? Iniziamo!

La moda è inclusiva: non distingue età, religione, orientamento sessuale e colore della pelle. La moda è una, che racconta tanti.

A volte però pensiamo che in alcune occasioni creare outfit che siano al passo con le tendenze sia veramente impossibile, ma ci sbagliamo! Perché è sempre possibile essere trendy, a condizione che seguiamo le regole di stile.

Ad esempio, come è possibile creare look trendy perfetti per l’ufficio per una donna over 50? Con questa guida di stile targata CheDonna, che ti mostrerà tutti i segreti!

Siete pronte? Iniziamo!

Look trendy over 50 da ufficio: come creare outfit trendy e seri?

Se lavoriamo in ufficio siamo obbligate in qualche modo a creare outfit seri ed eleganti, adatti al luogo in cui ci troviamo. Però a volte per rispettare questo dress-code accantoniamo il fashion. Da oggi non dovremo più farlo, perché è possibile essere al passo con le tendenze rimanendo eleganti e composte!

Stiamo cercando di creare degli outfit perfetti per l’ufficio e che valorizzino la nostra fisicità over 50, quindi prima di creare gli outfit dobbiamo tenere a mente due cose:

mai utilizzare capi troppo eleganti o troppo sportivi. Ci regaleranno anni di età in più. inserire sempre un tocco personale nei nostri outfit, per renderli nostri e unici.

Una volta che abbiamo a mente queste due regole importantissime possiamo creare gli outfit:

cappotto oversize : il cappotto oversize è decisamente la tendenza più amata degli ultimi anni. Ha però una pecca: essendo un capo di tendenza preso dalle mode del passato, utilizzarlo su un outfit troppo serio non farà altro che farci sembrare più grandi. Quindi si al cappotto oversize, ma con t-shirt bianca basica, jeans morbido boyfriend, mocassino trendy e calzino a vista.

: il cappotto oversize è decisamente la tendenza più amata degli ultimi anni. Ha però una pecca: essendo un capo di tendenza preso dalle mode del passato, utilizzarlo su un outfit troppo serio non farà altro che farci sembrare più grandi. Quindi si al cappotto oversize, ma con t-shirt bianca basica, jeans morbido boyfriend, mocassino trendy e calzino a vista. pantalone taglio uomo: uno dei MUST dell’abbigliamento da lavoro è il tailleur. Però indossato in alcuni modi può dare risultati negativi. Quindi, se volete indossare giacca e pantalone lo potete fare, se però spezzate il completo. In ogni caso, è sempre meglio utilizzare solo un capo del tailleur. Ad esempio il pantalone classico, abbinato ad una blusa morbida ed una scarpa con tacco, il tutto chiuso da un trench coat. Classico e chic.

uno dei MUST dell’abbigliamento da lavoro è il tailleur. Però indossato in alcuni modi può dare risultati negativi. Quindi, se volete indossare giacca e pantalone lo potete fare, se però spezzate il completo. In ogni caso, è sempre meglio utilizzare solo un capo del tailleur. Ad esempio il pantalone classico, abbinato ad una blusa morbida ed una scarpa con tacco, il tutto chiuso da un trench coat. Classico e chic. tubino aderente: anche sul luogo di lavoro non dobbiamo mai dimenticare che siamo donne e non dobbiamo lasciare a casa la nostra sensualità. Quindi possiamo indossare un tubino nero aderente in maglina, l’importante è che sia lungo fino al ginocchio. Chiudiamolo con un cardigan lungo e una ballerina a punta flat. Mi raccomando non dimenticate mai gli accessori! Collana maxi e orecchini punti luce. A proposito, ecco come avere gli accessori low-cost più trendy del momento!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna su come creare look da ufficio perfetti per fisicità over 50!

Alla prossima guida di stile! Per conoscere tutte le ultime novità in fatto di fashion, e non solo!