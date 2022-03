Ecco perché è importante rispettare l’orario dei pasti a dieta

Scopriamo i motivi per cui è importante rispettare l’orario dei pasti soprattutto a dieta ma non solo: oltre al cosa anche quando mangiare.

A volte attenersi solo alle quantità in una dieta non basta. Oltre ad un pasto sano ed equilibrato è importante anche rispettare gli orari in cui i pasti vengono consumati. La vita frenetica spesso da questo punto di vista non aiuta.

Oltre alla regolarità degli orari anche mangiare in alcuni momenti rispetto ad altri della giornata ha la sua importanza ai fini della dieta. Il metabolismo infatti tende ad essere più attivo in alcune fasce orarie.

Scopriamo allora perché quando si segue una dieta, ma non solo, è importante rispettare l’orario dei pasti: ecco spiegati i motivi.

Ecco perché è consigliato rispettare l’orario dei pasti

A testimonianza che rispettare gli orari dei pasti è consigliato per la dieta, ma non solo, esiste anche una ricerca dell’International Journal of Obesity secondo la quale non rispettare gli orari dei pasti si può associare ad un rischio più alto di sviluppare malattie cardiovascolari, pressione alta, diabete ed obesità.

Ma non solo, esiste anche un altro studio sui turni di lavoro del National Center for Biotechnology Information che va a confermare tale ipotesi. Da quanto è emerso dai dati chi non programma i pasti regolarmente è più soggetto a diventare obeso rispetto invece a chi mangia sempre agli stessi orari.

Insomma, anche la scienza avvalora questo concetto, ovvero quello di rispettare la regolarità dei pasti. La vita moderna da questo punto di vista spesso non aiuta. I ritmi frenetici a cui tutti siamo sottoposti ci portano infatti a non rispettare sempre gli stessi orari per mangiare.

E molto spesso di farlo quando capita. Molti poi non hanno tempo di cucinare e si ritrovano a consumare pasti veloci e spesso ipercalorici al fast food o al bar. Se però il desiderio è quello di dimagrire in maniera sana ed equilibrata si dovrebbe iniziare a consumare i pasti ad orari regolari oltre che regolare le quantità e la qualità dei cibi.

Mangiare ad un orario anziché ad un altro può fare la differenza sia per quanto riguarda la digestione che per la capacità di metabolizzare le sostanze nutritive. Il nostro corpo ha una specie di orologio biologico interno ed è portato a memorizzare gli orari in cui introduciamo il cibo.

Nelle ore precedenti al pasto il corpo avvia una fase denominata come ‘food anticipatory activity’ e si prepara in questo modo all’arrivo del cibo. E se rimandiamo un pasto di molte ore o se lo saltiamo?

L’organismo accusa il cambiamento e a lungo andare questo può causare oltre che problemi di salute anche problematiche di tipo psicologico.

Per rispettare una dieta equilibrata occorre consumare 5 pasti al giorno da distribuire nell’arco della giornata. In questo modo non sovraccarichiamo lo stomaco e l’intestino e rendiamo la digestione più semplice.

Non solo, anche i nutrienti in questo modo vengono assorbiti molto meglio. Grazie a 5 pasti al giorno possiamo quindi velocizzare il metabolismo e bruciare molte più calorie.

Ma quali sono gli orari migliori in cui consumare i pasti? Esistono diversi studi in merito. Per la colazione l’orario migliore si dice che sia tra le 7 e le 8 perché il corpo tende a bruciare più velocemente le calorie. In tal caso dovremmo introdurre il 20% delle calorie quotidiane. Ecco perché questo pasto non bisognerebbe mai saltarlo.

Poi lo spuntino del mattino va fatto tra le 10.30 e le 11 in moda che non interferisca poi con il pranzo.

A pranzo invece il fabbisogno calorico è circa il 30% del totale e dovrebbe essere consumato intorno alle 13. Lo spuntino del pomeriggio verso le 17, mentre la cena intorno alle 20.

Prima di dormire è bene non consumare pasti ma se proprio si è affamati ecco qualche spunto. Anche se la cosa migliore resta consumare una tisana prima di coricarsi.