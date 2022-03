Lasagne bianche: gli errori da non commettere mai più

Scopri come realizzare delle lasagne bianche perfette imparando ad evitare gli errori più gravi. Il risultato sarà incredibile.

Le lasagne bianche sono una preparazione meno comune rispetto alla classica. Per questo motivo capita più facilmente di andare incontro a degli errori che possono risultare anche gravi, tanto da rovinare l’aspetto ed il gusto di quanto preparato.

Per fortuna, basta imparare a riconoscere gli errori più comuni per trovare una soluzione e per evitarli. Tutto al fine di un primo piatto perfetto sia da mangiare nei giorni di festa che da presentare ai propri ospiti.

Gli errori da non fare mai con le lasagne bianche

Se anche tu sei tra quelle persone che amano dilettarsi in cucina e che non disdegnano l’idea di preparare piatti meno comuni ma particolarmente gustosi, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, affronteremo uno degli scogli più grandi tra i primi piatti ovvero le lasagne bianche.

In troppi sono infatti convinti che realizzare le lasagne senza il contributo del pomodoro le renda meno buono. La verità, però, è che un risultato meno gustoso è dato solo da tutta una serie di errori facilmente evitabili. Le lasagne bianche, infatti, se ben preparate possono rivelarsi ancor più buone di quelle con il pomodoro. Ecco, quindi, gli errori da non fare più per prepararle al meglio.

Non usare nessun tipo di salsa

Preparare delle lasagne non significa dove rinunciare necessariamente ad ogni tipo di salsa. Ok eliminare il pomodoro ma perché rinunciare, ad esempio, alla besciamella? Aggiungerla agli ingredienti donerà alle lasagne la giusta umidità e al contempo donerà loro maggior sapore. Il tutto gettando le basi per una ricetta semplicemente deliziosa.

Scegliere con cura le verdure

In sostituzione del pomodoro ci sono molte altre verdure che possono donare alla lasagna un sapore unico. È molto importante, però, saperle scegliere e abbinare tra loro. Potrai infatti optare tra verdure miste come zucchine e peperoni o andare su un ortaggio che faccia da protagonista. Una lasagna alla zucca, ad esempio, sarà buonissima a patto di trattare la zucca proprio come l’ingrediente principale. Un principio che vale anche per funghi, spinaci e verdure note per avere un sapore ben definito.

Limitarsi con gli strati

La lasagna è buona se succulenta e ricca. Questo significa fare almeno tre strati e riempirli con la giusta quantità di ingredienti. Nessuno ha voglia di vedere delle lasagne sottili e asciutte. Besciamella e formaggio aiuteranno i bordi a non seccarsi mentre gli strati la renderanno più appetibile e soffice. Proprio ciò che ci si aspetta da un simile primo.

Cuocerla troppo

Una buona lasagna bianca dovrà essere ben cotta ma non troppo. L’assenza del pomodoro porterà a rendere visibile ogni possibile bruciatura o parte secca. Per questo motivo dovrai prestare particolare attenzione alla sua cottura. In genere la ricetta è pronta quando la lasagna inizia a colorarsi. Cosa che in una lasagna bianca si può notare con maggior facilità. Motivo in più per non sbagliare.

Cucinarne una piccola porzione di lasagne bianche

La regola numero uno per le lasagne bianche è quella di abbondare. Si tratta infatti di uno di quei piatti che il giorno dopo è ancora più buono. Perché non esagerare e fare in modo di averne ancora per il pasto successivo? In questo modo potrai godere al meglio del tuo successo e assaporare i vari ingredienti che con il passare delle ore si saranno mescolati ancora meglio tra loro.

Imparando ad evitare questi errori all’apparenza banali ma al contempo davvero importanti, potrai contare su delle lasagne bianche perfette e tutte da gustare. Lasagne che ti piacerà portare in tavola quando hai ospiti e che, oltre ad essere piacevoli da assaporare, saranno anche in grado di farti ottenere diversi complimenti. Proprio come avviene quando riesci a preparare i biscotti evitando gli errori che li rendono poco friabili.