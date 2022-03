Tessa Gelisio è uno dei volti più conosciuti della TV. Molti però sospettano che la fascinosa conduttrice si sia rivolta a un chirurgo plastico per affinare i suoi lineamenti. Ma Tessa Gelisio è davvero rifatta?

Tessa Gelisio è una delle conduttrici più amate e seguite dal pubblico italiano. Ma la sua bellezza è davvero un dono di madre natura?

La Gelisio ha fatto il suo esordio in tv su Telemontecarlo nel 2001, con il programma Blu & Blu, dedicato al mondo marino. L’anno seguente è passata alla divulgazione scientifica con il programma Oasi, in onda su LA7, incentrato sull’ecologia e il rispetto dell’ambiente.

Nel 2003 l’abbiamo vista su Rai 1 con il programma del sabato Italia che vai, dedicato all’esplorazione delle meraviglie presenti sul territorio italiano. Nello stesso anno Tessa è poi approdata a Mediaset, con cui collabora ancora oggi. Uno dei primi programmi che ha condotto è Pianeta Mare, su Rete 4, grazie al quale ha ottenuto la fama nazionale.

Dal 2002 al 2006 è stata al timone di Solaris, il mondo a 360°, programma dedicato alla divulgazione scientifica.

Tessa ha inoltre potuto viaggiare molto per via del suo lavoro di conduttrice-divulgatrice. Nell’ottobre 2008 ha condotto su Rete 4, direttamente da Petra in Giordania, il Tributo a Luciano Pavarotti, durante il quale si sono esibiti artisti di grande spessore come Zucchero Fornaciari, Andrea Bocelli, Sting, Laura Pausini e Placido Domingo.

Dal 2011 conduce il programma di cucina Cotto e mangiato, ancora seguitissimo dopo ben 11 anni. Dal 2014 è inoltre impegnata nella conduzione del programma salutistico InForma, magazine di Canale 5 in cui si danno consigli sullo stile di vita più salutare.

Tessa non ha però mai accantonato il suo impegno come divulgatrice scientifica e, nel 2019, ha condotto quattro puntate di Focus.

Nel settembre 2020 è stata premiata con il Premio Navicella, conferito a coloro che si sono dimostrati in grado di mettere in luce le qualità della bellissima Sardegna, vanto italiano nel mondo.

Oltre ai mille impegni televisivi, Tessa è anche una nota imprenditrice agricola. Nel 2015 ha infatti avviato Tenuta La Sabbiosa nella sua amata Sardegna.

Ma Tessa Gelisio è davvero rifatta?

Secondo molte persone, la Gelisio avrebbe richiesto l’aiuto di un chirurgo estetico per perfezionare alcuni tratti del viso (scelta fatta da molte altre star).

In particolare, sembra che Tessa abbia effettivamente rimpolpato le labbra, che oggi appaiono leggermente più prominenti rispetto al passato. Se si osservano bene le foto di qualche anno fa, inoltre, è possibile notare un sottile cambiamento nella forma del viso, oggi molto più ‘pieno’. Anche gli zigomi appaiono molto più marcati.