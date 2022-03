Il rossetto migliore dopo i 40 anni? Ecco qual è (e come si applica)

Qual è il rossetto migliore dopo i 40 anni? Come sceglierlo? E, soprattutto, come si applica? Ve lo diciamo noi.

Ad ogni età il suo rossetto. Ebbene sì: a 20 anni va benissimo qualsiasi colore e qualsiasi consistenza. Lucido, opaco, brillante, rossetto, gloss, lucidalabbra, tutto sarà adatto a noi. E così ci basta semplicemente decidere la tonalità del rossetto e via, possiamo uscire (ed essere sempre impeccabili).

Già dopo i 30 anni, però, la situazione cambia: l’espressione matura, si iniziano ad intravedere le prime rughette di espressione (ancora molto sottili però e non sempre). Dopo i 40 ovviamente i segni dell’età diventano sempre più evidenti: le rughe e le imperfezioni si accentuano, la pelle inizia a perdere tono, le labbra si assottigliano.

Ecco perchè a 40 anni dovremmo scegliere un make up differente rispetto a quello che eravamo solite sfoggiare a 20, 25, 30 anni.

Sappiamo anche quanto sia importante il sorriso: mentre gli occhi sono lo specchio dell’anima e stanno ad indicare ciò che abbiamo dentro e che magari non vogliamo che trapeli, le labbra disegnano ciò che vogliamo mostrare all’esterno. Un viso sorridente ha tutto un altro aspetto rispetto ad uno cupo, diciamoci la verità, ma sbagliando la scelta del rossetto corriamo il rischio di modificare l’aspetto di tutto il nostro viso.

Quindi, superati i 40 anni, quale rossetto dobbiamo scegliere per essere impeccabili come lo eravamo a 20?

Quale rossetto scegliere a 40 anni

Partiamo subito dicendo che dopo i 40 anni la scelta del rossetto diventa purtroppo più limitata. Al bando quindi, stick, liquidi, tinte labbra dalla texture molto secca, lucidalabbra, gloss.

Se proprio non possiamo farne a meno, dobbiamo tenere a mente una cosa: il gloss lucido potrebbe scivolare per via delle rughe di espressione ogni volta che sorridiamo. Ovviamente non possiamo pensare di restare serie un’intera serata, quindi molto meglio sceglierne uno mat ed essere libere di ridere ogni volta che vogliamo (e speriamo spesso).

Spesso le donne sono solite scegliere prodotti a lunga tenuta nella speranza che, nel corso di una cena ad esempio, non si rovinino. A questo proposito, però, dobbiamo sottolineare che solitamente tutti questi prodotti seccano le labbra e, nel giro di qualche ora, diventano poco confortevoli. A ciò si aggiunge che magari dopo i 40 anni inizia a formarsi il tipico codice a barre e quindi alcuni rossetti troppo secchi possono evidenziarli. Ergo, andrebbero evitati.

Se però proprio non possiamo farne a meno – perchè magari dobbiamo stare tutta una giornata fuori e non vogliamo rimettere il rossetto di continuo – l’ideale sarebbe scegliere rossetti cremosi che risultino però morbidi e leviganti sulle labbra.

Dobbiamo anche dire che dopo i 40 anni – soprattutto arrivate verso i 50 – il contorno labbra inizia ad essere sempre meno definito. Ecco perchè la scelta migliore di rossetto dopo i 40 anni dovrebbe ricadere su uno dal colore puro, riempitivo, anti age. Sì a nude, pesca, arancia e a tutti colori in grado di donare un’allure sofisticata e discreta e di illuminare il volto.

Quelli che vanno sicuramente evitati sono invece i toni troppo scuri, perché invecchiano, i colori moda come il fucsia (decisamente più adatte a ragazze giovanissime) e i toni spenti, che incupiscono il volto e, come dicevamo prima, cambiano tutta l’espressione del viso.

Qual è quindi il colore migliore in assoluto? Dobbiamo specificare che dipende moltissimo da tanti fattori, come carnagione, colore di occhi, capelli. In linea di massima, però, un bel rosso fuoco fa sempre la sua bella figura e dopo i 40 anni è (quasi) sempre il rossetto migliore da scegliere.

Un consiglio spassionato: quando lo usiamo, per evitare che il prodotto migri, dovremmo definire prima il contorno labbra con una matita dello stesso colore. Questo può essere anche un trucco per farle sembrare più carnose e per nascondere i “difetti”: disegnare i contorni ci permetterà di correggere le asimmetrie. Quali sono i passaggi da mettere in atto per una buona resa del nostro rossetto? Ve li diciamo noi.

Come applicare il rossetto per una buona resa?

Per ottenere una buona resa ci sono regole che dovremmo seguire tutte a tutte le età quando applichiamo il rossetto, ma ovviamente dopo i 40 anni andrebbero potenziate.

Le soluzioni sono tante: in primis dovremmo scegliere rossetti idratanti, curare molto le labbra, fare regolarmente (ogni 7/10 giorni massimo) uno scrub. Il rossetto già così avrà una resa migliore.

Se volessimo pensare a come fare passaggio per passaggio, dovremmo iniziare idratando le labbra con un balsamo, poi applicare un velo di primer sulle labbra. A questo punto dovremmo passare alla matita per il contorno labbra per delinearne la forma. Infine possiamo finalmente applicare il rossetto da noi scelto per poi tamponare la parte interna delle labbra con una velina.