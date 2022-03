Hai sempre prurito alla testa? Scopri le cause e i possibili rimedi

Avere prurito alla testa, specie se di continuo, può essere particolarmente fastidioso. Scopri quali sono le cause e come rimediare.

Soffrire di prurito alla testa, occasionalmente, può essere normale e avere cause diverse e passeggere. Quando il problema diventa costante, però, trovare sollievo sembra davvero impossibile. Il più delle volte, ciò può dipendere da cause che sarebbe meglio indagare in quanto legate a problematiche che possono andare da semplici a più importanti.

Dalla semplice infiammazione, alla dermatite fino ai funghi, le cause alla base del prurito alla testa sono davvero tante e spesso difficili da riconoscere. Per questo motivo è meglio capire come muoversi al fine di agire al meglio e di trovare una soluzione in grado di attenuare i sintomi.

Prurito alla testa continuo: ecco quali sono le cause

Un prurito costante al cuoio capelluto può essere il sintomo di qualcosa che non va e che sarebbe meglio indagare. Spesso, infatti, la presenza dei capelli, ci impedisce di notare delle problematiche che se presenti sulla pelle ci allarmerebbero all’istante. Un motivo in più per non perdere di vista la situazione e per trovare una possibile soluzione al costante prurito che spesso e volentieri si associa anche al bruciore.

È infatti importante ricordare che nella maggior parte dei casi, il prurito non si presenta mai da solo ma spesso associato ad altri sintomi come il già citato bruciore, il dolore della parte che si continua a grattare, la caduta dei capelli, l’arrossamento della zona, la pelle screpolata e la formazione di pustole o di escrescenze.

In base ai vari sintomi, una visita dal medico (in particolare dal dermatologo) dovrebbe consentire di capire le cause alla base del problema.

Tra le più comuni troviamo:

La psoriasi

La forfora

Le infezioni batteriche

La presenza di funghi

Le allergie di vario tipo

La pelle secca

I pidocchi

Le scottature solari

L’orticaria da stress

Ovviamente, per poter arrivare ad una soluzione è molto importante ottenere una corretta diagnosi dal medico che una volta riconosciuto il problema scatenante valuterà la cura più idonea. Nella maggior parte dei casi si tratta di lozioni da applicare alla cute tramite shampoo o in caso di funghi di cure antibiotiche da applicare localmente e da assumere per bocca.

In generale, per attenuare il problema in attesa di un parere medico è consigliato sempre alimentarsi in modo corretto e con cibi verso i quali si è certi di non avere allergie. Inoltre anche l’uso di saponi e prodotti per la testa il più possibile naturali può aiutare a lenire in minima parte il sintomo del prurito. Aver cura dei propri capelli è infatti molto importante sia per contrastare la caduta dovuta dai capelli fragili che per contare su una cute sana. E questo significa anche evitare di esporli per troppo tempo all’umidità o usare phon troppo caldi.

Iniziando ad aver cura di se ed una volta ottenuta una cura mirata, il problema dovrebbe rientrare in poco tempo. Cosa che renderà la vita più semplice ed il riposo notturno, spesso appesantito dai continui risvegli causati dal prurito, decisamente migliore.