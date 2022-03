By

Siamo giunti alla quarantottesima puntata del Grande Fratello Vip e la competizione si fa sempre più serrata. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno come al solito fatto centro con i loro look sempre super cool. Ecco i look di classe di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al GF Vip.

Puntata ricchissima di suspense l’ultima del GF Vip e ci si prepara all’attesissima puntata finale. Ma quali sono stati i look scelti dalle belle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe?

A finire in nomination in questa puntata sono stati Giucas e Jessica, mentre Sophie e Manila sono state eliminate. Barù è alla fine riuscito a diventare il quarto finalista insieme a Lulù, Davide e Delia.

Grande ritorno, inoltre, di Soleil in studio. Alex Belli è apparso felice di vederla e le ha regalato una collana. “Quando due individui trovano una connessione telepatica ed empatica insieme, anche se poi successivamente divisi, rimarranno per sempre insieme”.

Parole forse un po’ troppo ‘scenografiche’ che non sono affatto piaciute ad Adriana Volpe, la quale ha esclamato: “Vuoi essere sempre protagonista, questo era il momento di Soleil”. Insomma, ad Alex non piace proprio vedersi rubare la scena.

A sostenere Solei è stata anche la Bruganelli che ha affermato che è l’unica che ha davvero le carte in regola per sfondare nel mondo dello spettacolo.

Miriana Trevisan ha avuto anche modo di ragionare sui suoi sentimenti per Biagio D’Anelli. “Se lo amo ancora? Sono confusa, sto ripensando a tutto quello che mi hanno detto: gli avvertimenti, gli aerei, la famiglia… Ora provo ancora dei sentimenti ma sono in una riflessione profonda. Dice che io l’ho sfruttato, quando in realtà sto aspettando un chiarimento”, ha dichiarato la bella Miriana.

Pronta la risposta di Biagio: “Non mi hai cercato. Non è che io impazzisco dalla sera alla mattina. Ho notato un tuo cambiamento. Eri fredda. Avrei voluto baciarti infinitamente, ma eri fredda.

I look impeccabili di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono state, come sempre, le vere star della serata al GF Vip con i loro look di classe.

Per questa puntata Sonia ha scelto un look firmato Giuseppe Serra, composto da un’ampia camicia con maniche a sbuffo e da un tubino nero con profondissimo scollo frontale, lungo fino al ginocchio. Non è mancato l’intramontabile smokey eyes, e un vistoso rossetto dai toni sgargianti.

Il look ha diviso il pubblico: alcuni hanno approvato l’abito definendolo di gran classe, altri hanno invece affermato fosse decisamente fuori luogo per l’occasione. Quel che è certo è che Sonia è sempre bellissima con qualsiasi mise!

Look completamente diverso (tanto per cambiare) quello scelto da Adriana Volpe, che ha optato per un abito più tradizionale firmato Atelier Emé (da ben 330 euro) rosso fuoco lungo fino a terra e con vertiginoso spacco laterale.

Il dettaglio vincente? I due bracciali in oro!