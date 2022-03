Test dell’Invidia | Cosa invidiano maggiormente gli altri di te?

Il test dell’invidia ti sarà molto utile per mettere a fuoco qualcosa a cui non si pensa spesso: cosa scatena l’invidia delle altre persone?

Non tutte le relazioni interpersonali che abbiamo sono sempre sane e soprattutto completamente sincere. Spesso però non siamo in grado di capire i veri sentimenti delle persone nei nostri confronti.

Questo non avviene (solo) per una certa incapacità, da parte nostra, di comprendere le motivazioni profonde degli altri. Moltissime persone tendono a nascondere o alterare sempre i propri sentimenti al fine di creare maschere accettabili dalla società.

Se noi non siamo abituati ad agire in questo modo è molto difficile “indovinare” questo atteggiamento nelle altre persone e, proprio per questo, finiamo più facilmente vittima delle persone come mentono!

Uno dei sentimenti che viene nascosto più spesso è l’invidia. Il motivo è che a livello sociale l’invidia è considerata qualcosa di sconveniente, segno di grande debolezza.

Dal momento che le persone invidiose si impegnano tanto a nascondere il proprio stato d’animo è davvero difficile individuarlo. Quello che possiamo fare però è capire quale aspetto della nostra personalità scatena l’invidia delle persone (anche se non ci rendiamo conto di quando gli altri la provano).

Test dell’Invidia

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare il dipinto per alcuni secondi e individuare tutti gli elementi che lo compongono. Dopo averlo fatto dovrai scegliere l’elemento che più ti ha colpito e leggere il profilo corrispondente.

1 – L’uomo al timone

L’uomo sulla barca è un dettaglio molto piccolo rispetto alla totalità del dipinto. Per questo motivo è piuttosto difficile da individuare.

Dal momento che è posto a poppa dell’imbarcazione è ovvio che sta tenendo il timone, quindi sta guidando la barca.

Se hai scelto l’uomo al timone significa che sei una persona estremamente forte e molto portata per il comando.

Non ti tiri indietro davanti alle difficoltà. Non hai paura di assumerti le responsabilità di un intero gruppo e di agire in maniera decisa per guidare le persone che si affidano a te. Non sei una persona egocentrica: ti piace lavorare duramente ma farlo nell’ombra, senza attirare troppo l’attenzione perché non hai bisogno dell’approvazione degli altri per sentirti forte.

Proprio la tua forza interiore e la tua innata capacità di comando e di organizzazione sono ciò che le persone invidiano di più del tuo carattere.

2 – La barca gialla

La barca gialla è l’unico elemento dipinto di un colore caldo ed è in qualche modo la protagonista del quadro.

A causa del suo colore spicca moltissimo sulla sfondo azzurro e, per questo motivo, viene individuata facilmente anche da un osservatore non troppo attento.

Se hai scelto la barca gialla significa che sei una persona dotata di un carisma e di un’unicità naturali. Tutte le tue azioni sono in grado di attirare l’attenzione e l’ammirazione degli altri, soprattutto quando ti senti libera di agire e di esprimerti liberamente.

Il tuo carattere avventuroso ti permette di lanciarti in avventure sempre nuove con grande entusiasmo. Proprio il tuo entusiasmo contagioso attira sempre nuove persone intorno a te, tanto che per qualcuno sei una specie di “ape regina”, ma non è così.

Non cerchi disperatamente di metterti in mostra e di avere una “corte” di persone adoranti. Ti viene tutto assolutamente naturale ed è proprio la facilità con cui lo fai che gli altri invidiano di te.

3 – La vela

La vela della barca occupa uno spazio davvero molto ampio nella superficie del dipinto. Formata da due vele più piccole, rappresenta lo strumento che permette alla barca di muoversi e di raggiungere la sua meta seguendo la sua rotta.

Se hai notato per primo questo elemento (e solo in un secondo momento hai notato il viso) significa che hai una fortissima forza di volontà e che proprio questa forza di carattere ti permette di affrontare tutte le difficoltà della vita a testa alta.

Questa forza di volontà ti permette di affermare facilmente la tua personalità su quella degli altri. Quando decidi di fare qualcosa o che in generale sia necessario fare qualcosa, è molto probabile che alla fine si faccia esattamente come avevi indicato.

Questa tua capacità di primeggiare senza sforzo, soprattutto nelle situazioni difficili, genera molta invidia nelle persone che vorrebbero essere come te ma non ne hanno le capacità.

4 – Il viso sulla vela

Il viso sulla vela sta “soffiando” sulla vela più piccola posta davanti ad esso. Sembra quindi che stia contribuendo concretamente a spingere la nave in avanti, seguendo la rotta stabilita.

Questo elemento è l’unico non realistico di tutto il dipinto, quindi assume una valenza fortemente simbolica. Rappresenta la capacità di utilizzare le proprie abilità e la propria forza d’animo per contribuire al raggiungimento di un obiettivo.

Se hai scelto questo dettaglio significa che sei una persona in grado di incoraggiare e sostenere gli altri in qualunque situazione si trovino. Sei anche in grado di lavorare in maniera decisiva per portare a compimento un progetto o per raggiungere un obiettivo.

Sei estremamente generosa e non avresti nessuna intenzione di metterti al centro dell’attenzione. Esattamente come capita a molte persone buone, in grado di cambiare il mondo dando il buon esempio, finisci però spesso sotto i riflettori. La cosa divertente è che spesso non te ne accorgi nemmeno!

Proprio la tua purezza d’animo e la tua grande generosità nonché il tuo carisma naturale sono ciò che scatena l’invidia delle altre persone.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.