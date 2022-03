Pelle luminosa e compatta in poche mosse con la tecnica del dermaplaning

Il dermaplaning è una tecnica orientale con la quale si può migliorare moltissimo l’aspetto della pelle: ecco cos’è e come funziona.

La pelle delle donne asiatiche è sempre perfettamente liscia, compatta e luminosa, invidiatissima da tutte le donne del mondo. Questi risultati così spettacolari derivano da una pratica antichissima che a noi potrebbe sembrare davvero “pericolosa”, ma è il momento di ricredersi.

Come sappiamo benissimo, uno dei metodi per mantenere la pelle luminosa e sana, contrastando anche la comparsa delle rughe, è un’esfoliazione regolare della pelle del viso.

L’esfoliazione è un processo meccanico o chimico che permette di rimuovere lo strato superficiale delle cellule del viso. In questo modo viene portato alla luce lo strato di cellule più nuove che prima era oscurato e soffocato dalle cellule più superficiali.

Un’accurata esfoliazione del viso presenta vari tipi di vantaggi: oltre a farci apparire più giovani fa in modo che le creme idratanti e gli altri prodotti nutrienti per il viso siano assorbite meglio e più in profondità. Oltre a questo rende anche molto più semplice la stesura dei cosmetici poiché la pelle diventa una “tela” più compatta e uniforme su cui lavorare.

In occidente ci affidiamo principalmente allo scrub meccanico, che si ottiene principalmente attraverso l’utilizzo di prodotti granulosi, che contengono cioè delle micro particelle abrasive per rimuovere le cellule morte. E in oriente?

Il dermaplaning: la beauty routine che viene dall’oriente

Anche se non spesso risulta completamente invisibile, tutte le donne hanno il viso coperto da una leggera peluria, che viene spesso chiamata “peluria di pesca” per la sua trasparenza e morbidezza. Questa peluria ha però il difetto di rendere opaca la pelle e difficoltosa l’applicazione dei cosmetici.

Per questo motivo in oriente le donne si sottopongono periodicamente alla rasatura del viso. Si tratta di un trattamento di bellezza semplicissimo e indolore, che permette sia di eliminare la peluria sia di eliminare completamente le cellule morte del viso.

Si tratta di un procedimento di precisione che si realizza con un rasoio da ciglia utilizzato con un’angolazione di 45° rispetto alla pelle.

La rasatura del viso si può fare anche a casa?

Data la grande semplicità di questo trattamento è possibile realizzarlo anche da sole, a casa, acquistando delle lamette di precisione che si trovano on line a prezzi molto contenuti.

Per farlo è necessario che la pelle sia completamente pulita, priva di residui di cosmetici o di detergenti. Il consiglio è di applicare un buon tonico e farlo assorbire completamente prima di procedere a radere il viso.

Per avere un’idea di come si esegua correttamente il procedimento consigliamo di recarsi una prima volta presso uno centro estetico, quindi dopo aver capito come si esegue il trattamento, provare a replicarlo a casa.

Quali sono le controindicazioni del dermaplaning?

Uno dei motivi per cui questa tecnica è guardata con molto sospetto in occidente, soprattutto tra le donne mediterranee, è che si teme di veder spuntare molti più peli sul proprio viso dopo la rasatura.

Si tratta fortunatamente di una paura infondata: i peli non ricrescono più numerosi e non ricrescono più spessi.

Per non correre rischi, ad ogni modo, l’ideale è procedere prima a una depilazione del viso con altri metodi, che estirpino il pelo alla radice, quindi procedere dopo un giorno o due all’esfoliazione tramite rasatura.

In questo modo si sarà certe di eliminare solo le cellule morte senza tagliare i peli con il pericolo che li si veda ricrescere tutti insieme come una “barbetta”.

Per quali pelle è adatto il dermaplaning?

Questa tecnica è l’ideale sulle pelli senza particolari problemi di acne o di grasso superficiale. È ottimo per risolvere problemi di secchezza della pelle e per minimizzare le piccole cicatrici che possono essere state lasciate sul viso dall’acne o da altri piccoli inconvenienti.

Per eseguire questo trattamento in sicurezza però è fondamentale evitare di praticarlo quando ci sono brufoli sul viso. In questo caso il dermaplaning potrebbe irritare la pelle e provocare piccole lacerazioni che favorirebbero le infezioni e la nascita di nuovi brufoli.

Come abbiamo detto il dermaplaning è ottimo per far apparire la pelle più giovane e meno grigia, ma dev’essere eseguito con la massima cautela sulla pelle matura, avendo cura di tendere bene la pelle per far scorrere bene la lama ed evitare di procurarsi piccoli tagli ed escoriazioni.