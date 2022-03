In Inghilterra si apre la caccia ai cani della Regina (e lei è felicissima!)

La caccia ai cani della Regina è aperta in tutto il regno per festeggiare il Giubileo di Platino: ecco cosa sta succedendo in Inghilterra!

Il Giubileo di Platino, cioè le celebrazioni per i 70 anni di Regno di Sua Maestà, sono un’occasione importantissima per la Monarchia Britannica ma anche per i sudditi, che potranno far sentire il proprio sostegno alla Regina in un momento così difficile per lei.

Si potrebbe pensare che le celebrazioni del Giubileo di Platino possano essere molto ufficiali, molto noiose e molto rispettose dell’etichetta. Si tratta di un’idea del tutto sbagliata!

Tutte le iniziative che movimenteranno i festeggiamenti, infatti, saranno ispirate dalla storia ma anche dalla personalità della Regina. E dato che i cani corgi sono una delle passioni della Regina Elisabetta, una delle sue associazioni di beneficenza ha deciso di aprire la caccia ai cani di Sua Maestà!

Non si tratta affatto di uno spettacolo crudele e sanguinolento come si potrebbe immaginare! L’evento è molto più divertente ed è pensato soprattutto per i bambini. C’è in palio anche un grosso premio!

La caccia ai cani della Regina è aperta: ecco come si partecipa!

Nei paesi del Commonwealth esiste un’importante organizzazione femminile, il Women Institute, che riunisce le donne di moltissime città per realizzare attività di beneficenza ma anche per condividere conoscenze e imparare nuove abilità.

La Regina Elisabetta è il capo della sede del Women Institute di Sandringham dal 1943 e prende parte ogni anno all’evento di Gennaio, che celebra l’apertura del nuovo anno di attività dell’associazione.

La Regina è talmente legata a questa associazione che ha saltato l’evento di Gennaio del Women Institute pochissime volte negli ultimi 70 anni, e solo in situazioni di vera emergenza.

Proprio perché la Regina è così affezionata al Women Institute e le donne di Sandringham si sentono così legate a Sua Maestà, l’associazione ha lanciato un’adorabile iniziativa per il Giubileo.

Tutte le iscritte all’associazione (non solo a Sandringham ma in tutto il Regno) sono state invitate a creare dei piccoli corgi fatti a maglia da nascondere in luoghi segreti delle loro città.

È stato creato uno schema base per guidare tutte le artigiane nella realizzazione dei cagnolini, che saranno tutti battezzati WInnie, poiché la sigla del Women Institute è WI.

Una volta aperta la caccia ai cagnolini della Regina tutti coloro che hanno avuto la fortuna di trovarne uno potranno registrarne la posizione su un sito speciale, creato apposta per l’occasione.

Anche se l’iniziativa è diffusa in tutto il Regno Unito, nella zona di Londra è stato nascosto un cagnolino speciale. Chiunque troverà questo corgi, infatti, avrà diritto a partecipare al pranzo del Giubileo di Platino indetto dalla Regina, insieme ad un amico.

Il grande pranzo ovviamente non è la sola iniziativa messa a punto per i 70 anni di Regno della Regina Elisabetta: il Giubileo sarà un evento enorme, che viene organizzato nei dettagli da moltissimo tempo!

E in attesa dell’inizio dei festeggiamenti la caccia è aperta! Buona fortuna a tutti i sudditi di Sua Maestà!

