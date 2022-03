Frittura di pesce: ecco gli errori da non fare per un risultato perfetto

La frittura di pesce è un secondo piatto ideale per il pranzo della domenica: ecco gli errori da non fare per un risultato perfetto.

Se c’è un piatto ideale per qualsiasi stagione dell’anno quello è la frittura di pesce. Pur essendo un secondo piatto fritto è buono sia in inverno che in estate e non conosce battute di arresto.

Per prepararlo in casa però occorre conoscere alcune accorgimenti per non incappare in banali errori che rischiano di comprometterne la riuscita. Frittura gommosa, panatura che si stacca, pesce unto e pesante.

Insomma sono tanti gli sbagli che si possono commettere quando si prepara la frittura di pesce e allora scopriamo quali sono gli errori da non commettere per ottenere un risultato perfetto.

Ecco gli errori da non commettere con la frittura di pesce

Si fa presto a dire frittura di pesce. Uno dei piatti perfetti da proporre la domenica a pranzo e non solo da consumare al ristorante. La frittura di pesce si può anche preparare in casa a patto di conoscere gli errori da non fare.

Scopriamo allora come si procede per un risultato eccezionale.

1) Olio sbagliato. Molti non sanno che per friggere bisogna scegliere un olio con un punto di fumo un po’ più alto. Tra questi il migliore è quello d’oliva da non confondere però con l’extra vergine che invece non si presta affatto alle fritture. Se però non si vuole “sprecare” quello d’oliva per friggere possiamo scegliere quello di arachidi che è comunque indicato per tale procedimento.

2) Temperatura errata. Anche qui è importante non friggere a temperature troppo basse altrimenti il rischio che la nostra frittura di pesce venga unta e pesante è dietro l’angolo. Al contrario se la temperatura è troppo alta rischiamo che l’olio sviluppi sostanze nocive per l’organismo. La cosa migliore da fare è allora dotarsi di un termometro da cucina e friggere quando l’olio raggiunge i 180°C.

3) Mettere poco olio. La frittura di pesce deve essere fatta ad immersione. Se l’olio è poco il fritto diventa zuppo e unto.

4) Padella piccola. Se la padella è troppo piccola rischiamo di ammassare i pezzi della frittura e di non cuocerli come si deve. Inoltre, l’olio dovrà essere abbondante come detto al punto 3. Altrimenti andiamo incontro ad una frittura cotta in modo non omogeneo.

5) Metterlo tutto insieme. In questo modo eviteremo di far scendere troppo la temperatura dell’olio che provocherebbe subito un pesce poco cotto e straunto.

6) Coprire la frittura. Una volta che il pesce è fritto non bisogna coprirlo altrimenti l’effetto moscio è dietro l’angolo. Se dovete portarlo da qualche parte potrete mettere sopra un foglio d’alluminio e forarlo per far uscire il vapore ed evitare così che il fritto diventi molliccio.

7) Mettere il sale sul pesce prima di cuocerlo. Non solo nella pastella ma anche nel pesce stesso. Il sale non va mai messo prima di cuocere il pesce ma solo una volta che il pesce è fritto, un minuto prima di consumarlo. Il motivo risiede nel fatto che il sale per osmosi tende a tirare fuori i liquidi dal cibo in questione, facendo diventare molle e umidiccia la crosticina esterna.

8) Non asciugare il pesce. Sempre per evitare l’effetto unto e molliccio dobbiamo asciugare il pesce prima di friggerlo. Inoltre, non friggiamo il pesce ancora surgelato perché allungherebbe i tempi di cottura e comporterebbe anche una variazione del sapore.