Focaccia di Giorgio Locatelli: una ricetta geniale che piace a tutti

Non solo grandissimi piatti, ma anche idee originali nella cucina di Giorgio Locatelli, come questa ricetta per una focaccia fragrante e buonissima

Siamo abituate a vederlo come giudice di Masterchef Italia (è appena terminata l’edizione numero 11) e qualcuno ha anche avuto la fortuna di mangiare nel suo ristorante di Londra. Ma dobbiamo ringraziare Giorgio Locatelli anche per una ricetta geniale, a prova di errore.

Perché la Focaccia Locatelli, che ha preso il suo nome, non ha praticamente bisogno di essere impastata, se non con un cucchiaio. Non servono le mani, nemmeno la planetaria, ma basta fare un po’ di attenzione rispettare i tempi di lievitazione. E se non ci credete, provatela.

Focaccia di Giorgio Locatelli: tutti i passaggi spiegati bene

Se avanzano pezzi di focaccia, che fare? Teniamoli nella carta del pane per un paio di giorni e quando serve scaldiamoli velocemente in forno.

Ingredienti:

Per l’impasto

250 g di farina 00

250 g farina Manitoba

15 g di lievito di birra fresco

300 ml di acqua

10 g di sale

olio extravergine d’oliva q.b.

Per la salamoia:

70 ml di acqua

70 ml di olio extravergine

25 g di sale grosso

Preparazione:

Sciogliamo in una ciotolina il lievito fresco con pochissima acqua e poi aggiungiamolo alla farina versata in una ciotola. Mescolate e unite subito anche l’acqua a filo, poca alla volta, mescolando velocemente con un cucchiaio. Aspettate invece di essere a metà del lavoro per aggiungere anche il sale.

La quantità di acqua è indicativa, per quel peso di farina dovrebbe essere sufficiente. Dobbiamo andare avanti fino a quando otteniamo un impasto morbido, girandolo sempre con il cucchiaio fino a quando l’acqua è assorbita. Non c’è bisogno di impastare con le mani, il trucco è proprio questo: lasciamo lavorare solo il cucchiaio senza avere fretta.

Quando abbiamo ottenuto un impasto bello morbido e modellabile, ungiamo leggermente la superficie con un filo di olio extravergine e copriamo la ciotola con un panno. Poi lasciamo riposare dieci minuti.

Passato quel breve tempo di attesa, rovesciamo l’impasto direttamente in una teglia rettangolare o tonda, già unta sul fondo. Non dobbiamo toccarlo ma solo coprirlo di nuovo con un canovaccio e lasciarlo riposare ancora dieci minuti.

A quel punto con le mani stendiamo delicatamente l’impasto, partendo dal centro verso i lati. Non c’è bisogno che diventi sottile, la focaccia deve avere un suo spessore. Terminata questa operazione, copriamo ancora con il canovaccio e questa volta lasciamo riposare almeno 20 minuti.

Mentre aspettiamo possiamo preparare la salamoia, mescolando semplicemente acqua, olio e sale grosso. Poi, dopo esserci infarinate le dita perché altrimenti si attaccano all’impasto, facciamo delle fossette su tutta la superficie della focaccia Locatelli. Quindi dobbiamo solo versare tutta la salamoia distribuendola bene. Nel caso possiamo usare un pennello da cucina.

Infine cuociamo in forno preriscaldato a 220° per circa 30-35 minuti (dipende dalla potenza del forno). Alla fine sforniamo, aspettiamo almeno 15 minuti e gustiamo questa prelibatezza.