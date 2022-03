Eva Grimaldi è una delle attrici italiane più amate e conosciute. Alcuni, però, sospettano che la sua esuberante bellezza non sia del tutto naturale. Ma Eva Grimaldi è davvero rifatta?

Eva Grimaldi è un’attrice molto seguita in Italia, che ultimamente è finita sotto i riflettori per la sua storia d’amore con Imma Battaglia. Ma la sua bellezza è davvero un dono di madre di natura?

Pochi sanno che, prima di iniziare a lavorare in televisione, Eva faceva la benzinaia presso il distributore del padre. In seguito è stata poi selezionata per il programma di successo Drive In (dove ha interpretato la guardarobiera). Dopo poche puntate ha però abbandonato la trasmissione per entrare nel cast del film di Federico Fellini Intervista.

Nel corso degli anni ha preso parte alla lavorazione di film importanti come Tolgo il disturbo di Dino Risi, Giorni felici a Clichy di Claude Chabrol, Cari fottutissimi amici di Mario Monicelli, Rimini Rimini – Un anno dopo di Bruno Corbucci e Giorgio Capitani, Quella villa in fondo al parco di Giuliano Carnimeo, Abbronzatissimi e Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo.

Tra la fine degli anno Ottanta e l’inizio dei Novanta ha anche posato nuda per la rivista erotica Playmen e per l’edizione italiana di Playboy, consacrandosi come sex symbol italiano.

Nei primi anni 2000 ha lavorato molto in teatro, recitando in spettacoli come Che fine ha fatto Cenerentola? e Bravi a letto. Nel 2005 ha preso parte al film americano L’educazione fisica delle fanciulle di John Irvin, mentre nel 2006 ha partecipato come concorrente alla terza edizione di Ballando con le stelle, venendo però eliminata in semifinale.

Ultimamente abbiamo visto Eva tra i concorrenti dell’edizione del 2019 del programma Tale e quale show, condotto da Carlo Conti. Nel 2021 ha inoltre preso parte alla sesta edizione del Grande Fratello VIP. Di recente l’attrice ha anche fatto una rivelazione davvero sconvolgente che ha lasciato i fan senza parole.

Dal punto di vista sentimentale, Eva è stata legata negli anni a personaggi di spicco come Lele Mora, Vittorio Sgarbi e Gabriel Garko, con il quale ha convissuto per otto anni. Nel 2006 si è sposata con l’imprenditore veronese Fabrizio Ambroso, dopo soli sei mesi di fidanzamento. Il matrimonio però è naufragato nel 2010. Da ben 12 anni Eva ha una relazione con l’attivista e politica Imma Battaglia, con cui si è unita civilmente il 19 maggio 2019.

Ma Eva Grimaldi è rifatta?

Secondo molte persone, nel corso degli anni Eva è ricorsa a diversi ritocchini chirurgici per assicurarsi un aspetto sempre giovane.

Un recente servizio di Striscia la Notizia ha ipotizzato che la Grimaldi si sia rivolta al suo chirurgo plastico di fiducia per risollevare gli zigomi e renderli più prominenti. Sarà vero? Per ora Eva non ha confermato né negato i sospetti, ma quel che è certo è che per noi è sempre bellissima!