Milly Carlucci è una delle conduttrici TV più amate in Italia, con una lunghissima carriera alle spalle. Ma vi ricordate com’era da giovane? Ecco l’incredibile trasformazione di Milly Carlucci.

Milly Carlucci è una delle icone indiscusse della televisione italiana. Nei tanti anni di carriera ha condotto trasmissioni di grande successo come Ballando con le Stelle e Notti su ghiaccio. Ma com’era agli inizi della sua carriera? Che trasformazione!

Milly è al momento impegnata con il programma Il Cantante Mascherato, che riparte con la nuova puntata questa sera. Il pubblico non vede l’ora di assistere alla sfida tra Drago e Pastore Maremmano, il cui spareggio è stato rimandato a questa settimana dalla stessa conduttrice. Una scelta però molto contestata dal pubblico, che avrebbe voluto assistere prima alla sfida.

Di recente Milly è stata ospite del programma La Vita in diretta, condotto da Alberto Matano, durante il quale ha rivelato alcune anticipazioni sulla prossima puntata de Il cantante mascherato, promettendo un colpo di scena riguardante Caterina Balivo.

“Ci sarà un’occasione straordinaria e unica per un giurato che potrà puntare il dito su una delle maschere e provare ad indovinare un nome. Il giurato sarà Caterina Balivo”, ha detto la conduttrice.

Ma com’era Milly Carlucci da giovane? La trasformazione

Ma vi ricordate com’era la bella Milly prima del successo? Davvero bellissima e sensuale!

Milly è diventata nota al grande pubblico intorno agli anni Ottanta, periodo in cui ha preso parte a programmi televisivi di successo sia in Rai che in Mediaset. Ha inoltre dimostrato il suo talento come attrice e cantante.

La sua carriera ha preso il volo solo negli anni Novanta, con la conduzione di iconici programmi di Rai 1 tra cui Scommettiamo che…?, Festival di Sanremo, Fantastico e Pavarotti & Friends.

Negli anni duemila ha condotto diversi programmi come Premio Barocco, nove edizioni della maratona televisiva di beneficenza Telethon (dal 2001 al 2009), La casa dei sogni, Dove ti porta il cuore e Una giornata particolare. Nel 2005 ha lanciato lo show di enorme successo Ballando con le stelle, che stato portato avanti per ben sedici edizioni fino al 2021, anno in cui diversi membri del cast hanno abbandonato il programma.

A ogni modo, la trasmissione è diventata così famosa che Milly ha anche ottenuto il ruolo di autrice e capo-progetto.

La Carlucci è stata inoltre la prima donna a condurre Miss Italia nel 2009, un vero premio alla sua lunga carriera. Dal 2017 al 2019 ha condotto lo spin-off di Ballando con le Stelle, Ballando on the Road, una trasmissione dedicata alla ricerca di giovani talenti nel campo della danza.

Nel giugno del 2019 è stata al timone del programma Il sogno del podio su Rai 5, talent dedicato ai giovani e talentuosi direttori d’orchestra europei.