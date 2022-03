Scongelare in modo perfetto il pesce surgelato: ecco i trucchi

Se dobbiamo scongelare il pesce surgelato ecco i trucchi per scongelarlo alla perfezione ed evitare eventuali errori.

Il pesce surgelato è sempre comodo da tenere in casa, un cibo nutriente, sano e facile da cucinare. In padella, al forno, fritto, al vapore e così via. Le ricette per prepararlo sono innumerevoli.

Ma se dobbiamo scongelare il pesce surgelato dobbiamo anche conoscere vari accorgimenti per non incorrere in eventuali intossicazioni alimentari così come nella perdita di sapore o della consistenza del pesce.

Scopriamo allora quali sono i trucchi per scongelare il pesce surgelato in modo perfetto senza incappare in banali errori che vanno irrimediabilmente a rovinare i nostri squisiti piatti a base di questo gustoso quanto benefico alimento.

Ecco i trucchi per scongelare il pesce surgelato

Per garantire il sapore, la consistenza, le proprietà nutrizionali così come la sicurezza igienica è sempre bene rispettare alcune norme quando si decide di scongelare il pesce surgelato.

La modalità di scongelamento dei prodotti ittici, così come in generale dei cibi surgelati è molto importante. Non solo, per garantire la bontà del prodotto ma anche per una questione di sicurezza alimentare.

Il rischio è infatti quello che il pesce possa sviluppare dei batteri dannosi per nostra salute. Ecco perché quando decidiamo di scongelare il pesce surgelato per cucinarlo nelle nostre più disparate ricette è bene osservare alcune norme comportamentali.

Un gesto che non si deve mai e poi mai fare è ricongelare un prodotto già scongelato, senza previa cottura. Questo infatti può generare una proliferazione batterica che può risultare davvero pericolosa anche una volta che l’alimento è cotto.

Premesso ciò andiamo a scoprire i trucchi per scongelare il pesce surgelato e non incorrere in problemi di salute ma mantenendo inalterate le caratteristiche del pesce.

1) In frigorifero. Il primo metodo e più sicuro è quello di scongelare il pesce nel frigorifero ad una temperatura non superiore ai 4°C. A tal proposito occorre pensarci per tempo perché servirà più tempo perché il pesce si scongeli fino in fondo. Si tratta di un metodo classico in cui il prodotto non viene sottoposto a notevoli sbalzi termici ma resta sempre al fresco. Inoltre, sapore e consistenza del pesce restano inalterati.

2) Nel microonde. Se abbiamo fretta sicuramente da questo punto di vista il forno a microonde può esserci di grande aiuto. A questo proposito dobbiamo selezionare la modalità defrost ed evitare che il prodotto si cuocia nel forno. Se il forno non è dotato di tale funzione possiamo provare con una potenza di 300/350 watt controllando però di tanto in tanto il prodotto così da evitare che inizi a cuocersi.

3) Sotto l’acqua fredda. Un altro metodo abbastanza veloce è quello di scongelarlo sotto il getto dell’acqua fredda. Il pesce surgelato dovrà però essere avvolto in una pellicola o in una bustina di plastica per alimenti in modo da non esporlo ad eventuali batteri nocivi. In tal caso però non dobbiamo utilizzare acqua calda o tiepida altrimenti favoriremo la crescita batterica. Inoltre, dobbiamo verificare che l’acqua non vada a toccare il pesce.

4) Cuocerlo direttamente da surgelato. Infine, in alcuni casi si può cuocere il pesce direttamente da surgelato. Eventualmente occorre verificare se è possibile, sulle stesse confezioni di pesce al momento dell’acquisto, in genere viene riportato come procedere sul retro delle stesse.