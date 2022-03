Sei in menopausa e la tua pelle sta cambiando? Ecco gli errori da evitare

By

Sei in menopausa e hai notato che la tua pelle sta cambiando. Evita quindi questi errori nella tua routine di bellezza.

La menopausa, prima o poi colpisce tutte le donne. La perdita di capelli, l’ansia, gli sbalzi dell’umore e tutti i sintomi associati alla menopausa, possono iniziare diversi anni prima del cambiamento stesso, in un periodo noto come perimenopausa, che può verificarsi intorno ai 40 anni.

Però alcune donne non sono a conoscenza del fatto che anche la loro pelle può subire dei drastici cambiamenti. Molte notano che la loro pelle inizia a diventare più secca dalla metà dei 40 anni fino alla fine dei 40, quando iniziano ad avvicinarsi alla menopausa.

Oltre all’aumento della secchezza, si verifica anche una diminuzione dell’elastina della pelle, processo che parte addirittura dai 20 anni di età, il che significa che potresti notare un rilassamento intorno agli occhi, al collo e alle guance e nelle aree dove naturalmente tratteniamo più grasso. Le rughe possono apparire più profonde e il calo dei livelli di estrogeni significa che secchezza, sensibilità e rossore sono all’ordine del giorno.

Sei in menopausa? Ecco quali errori dovresti evitare per la tua pelle

Se sei preoccupata per gli effetti che la menopausa potrebbe avere sulla tua pelle, continua a leggere. Ti aiuteremo ad evitare gli errori che spesso, le donne in menopausa, commettono durante la routine di bellezza.

L’età media in cui una donna raggiunge la menopausa è di 51 anni: durante i primi 3 anni, si perde il 25% del collagene. Questo provoca l’assottigliamento e l’essiccazione della pelle. Il collagene, infatti, assorbe un’enorme quantità di acqua, quindi quando quest’ultimo diminuisce, ci troviamo con meno acqua nella nostra pelle.

Non idratare se sei in menopausa

Gravissimo errore. Quando la pelle manca di idratazione può diventare piuttosto secca, sensibile e pruriginosa. I livelli di estrogeni diminuiscono in modo significativo dopo la menopausa e questo può portare a secchezza, arrossamento, sensibilità e mancanza di tonicità della pelle. È necessaria quindi un’idratazione extra per prevenire la perdita di acqua in eccesso dalla superficie della pelle.

Non usare il retinolo

Se non hai mai utilizzato il retinolo, non è troppo tardi. I retinoli alterano il comportamento delle cellule, che grazie a questi ultimi, si rigenerano ad un ritmo più veloce. Ma possono anche asciugare la pelle all’inizio, quindi se sei alle prime armi, comincia ad introdurre gradualmente una crema da notte a base di retinolo, magari applicandola 2 o 3 volte a settimana.

Cerca formulazioni con ingredienti idratanti e lenitivi, come l’acido ialuronico. Questo tipo di prodotto è particolarmente utile per mitigare la secchezza e la sensibilità che sono associate sia al primo utilizzo del retinolo che alla pelle in menopausa.

Non applicare fitoestrogeni

Non è certamente una sorpresa, ma la stessa perdita di elasticità dovuta al calo ormonale colpisce anche la pelle del viso, che si manifesta con linee e rughe.

I fitoestrogeni, ovvero delle molecole che si trovano nella parte riproduttiva di alcune piante ed imitano gli effetti degli estrogeni, aiutano a reintegrare l’elasticità persa nella pelle del viso. Possono anche sostituire ciò che perdiamo in modo naturale.

Non fare uso di prodotti calmanti

Con la menopausa arriva un cambiamento nei livelli ormonali che può portare ad avere una pelle calda e umida. I prodotti calmanti per la cura della pelle possono veramente aiutare quando ti trovi ad avere una vampata di calore o sei preoccupata per il rossore.

Se ti svegli durante la notte, è una buona idea tenere vicino al tuo letto un face mist rinfrescante e idratante, in modo da usarlo come spray lenitivo per raffreddare la pelle arrossata.