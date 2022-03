E’ stata un’allieva ballerina più amata di Amici: ecco cosa fa oggi

Si tratta di una delle allieve di Amici di Maria De Filippi più amata, era una ballerina. Ecco cosa fa oggi e com’è diventata

Ex concorrente di Amici nel 2014 e poi professionista nel corpo di ballo del talent di Maria De Filippi, Virginia Tomarchio ne ha fatta di strada in questi 8 anni.

Esattamente. Parliamo proprio di lei: Virginia Tomarchio. Una delle ex concorrente del talent di Maria de Filippi. Poi, come è accaduto a molti altri allievi della scuola, è entrata a far parte della schiera dei ballerini professionisti, che fanno parte del corpo di ballo. Ma poi ha abbandonato il talent show per dedicarsi ad altro.

Scopriamo il motivo e cosa fa oggi nella vita la bella ballerina siciliana.

Virginia Tomarchio: ecco cosa fa oggi l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi

Virginia Tomarchio ha sempre mostrato una grandissima passione per la danza, fin dalla tenera età. Ha coltivato negli anni il sogno di diventare una ballerina professionista. Un sogno che si avvera quando nel 2014 riesce a superare i provini ed entrare come allieva ad Amici, nella scuola più famosa d’Italia.

Inizialmente entra nel corpo di ballo del programma, come ballerina professionista. Poi, grazie alla sua bravura viene notata dall’étoile Eleonora Abbagnato: il talento siciliano si ritrova così al suo fianco al teatro dell’opera di Roma.

Poi arrivano le sue performance al Wiener StaatsOper e il ruolo da protagonista nello spettacolo Flying Bach. Nel 2018 diventa per l’appunto una ballerina professionista per il talent che l’ha lanciata nel mondo della danza e nello stesso periodo entra a far parte anche della compagnia di ballo di Raffaele Paganini. Ma non solo. Ha collaborazioni con altre compagnie. Da qui la decisione di abbandonare il talent di Canale 5 e fare nuove esperienze professionali.

La 26enne, oggi vive in Germania insieme al suo compagno e ballerino Amilcar Gonzales, anche lui “vecchia” conoscenza del talent: faceva parte del cast dei professionisti. Attualmente la talentuosa danzatrice si esibisce in diversi balletti e spettacoli.