Loretta Goggi è una delle cantanti, attrici e conduttrici più amate in Italia. Ma vi ricordate com’era qualche anno fa, agli inizi della carriera? Ecco com’era Loretta Goggi da giovane.

Loretta Goggi è comunemente considerata un’icona gay (e non è la sola in Italia). Ha sempre sostenuto, infatti, la comunità LGBT e sul palco ha sempre voluto essere camaleontica.

Durante la sua lunga carriera ha venduto oltre 10 milioni di copie in Italia e ancora oggi è molto attiva in campo musicale e televisivo.

Ultimamente, nel 2020, l’abbiamo vista in ben quattro film: Burraco fatale, diretto da Giuliana Gamba, Glassboy, di Samuele Rossi – questi due titoli le sono valsi la candidatura al Nastro d’argento alla migliore attrice in un film commedia 2021 – Rido perché ti amo, di Paolo Ruffini e Ritorno al crimine, di Massimiliano Bruno.

Nell’autunno 2020 è stata giudice della decima edizione del talent show di Rai 1 Tale e quale show, dove ha anche condotto una puntata insieme a Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Per festeggiare i quarant’anni dell’uscita del singolo di successo Maledetta Primavera, l’album Il mio prossimo amore è stato ristampato in vinile rosa a tiratura limitata di trecento copie, raggiungendo il decimo posto dei vinili più venduti e il trentunesimo posto degli album più ascoltati nelle classifiche FIMI.

Il 9 settembre del 2021 ha anche ricevuto il SEAT Music Award per i quarant’anni dell’amatissima canzone all’arena di Verona.

Ma com’era Loretta Goggi da giovane?

Nata a Roma nel 1950, Loretta ha dimostrato una grande passione per la musica e la recitazione fin da piccola. Nel 1962 ha esordito giovanissima come attrice bambina nello sceneggiato Rai Sotto processo, trasmesso sul Secondo programma.

Dal 1965 ha iniziato anche la sua carriera nel doppiaggio. È stata, le altre cose, la voce del canarino Titti nei cartoni animati della Warner Bros. (mentre Gigi Proietti ha doppiato Gatto Silvestro), di Katharine Ross, Kim Darby, Ornella Muti e Silvia Dionisio. In quegli anni ha anche iniziato a prendere lezioni di pianoforte e canto.

Nel 1970, dopo l’uscita del singolo di successo Cibù Cibà ha iniziato a cimentarsi anche come imitatrice nello show televisivo Jolly, presentato dal Quartetto Cetra.

Durante gli anni 70 ha fatto il suo esordio anche come conduttrice, affiancando Pippo Baudo nel programma radiofonico Caccia alla voce, in sostituzione all’attore Franco Rosi. Durante il programma si è anche esibita in alcune imitazioni che hanno ottenuto un enorme successo di pubblico, tanto da spingere Baudo ad ingaggiarla anche per il varietà televisivo domenicale La freccia d’oro. Le ha anche proposto di affiancarlo alla conduzione di Canzonissima.

In questa occasione Loretta ha messo in luce il proprio immenso talento, imitando donne note nel mondo dello spettacolo come Mina, Sophia Loren e Gina Lollobrigida e lanciando definitivamente la sua carriera.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Loretta ha avuto un solo uomo davvero importante nella sua vita, il ballerino Gianni Brezza, conosciuto alla fine degli anni settanta e sposato nel 2008, con cui è stata insieme fino alla morte di lui nel 2011.