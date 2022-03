Panna cotta perfetta? Tutti i trucchi che ti serve conoscere

Scopri quali sono i trucchi che ti servono per poter dar vita ad una panna cotta semplicemente perfetta.

La panna cotta è un dolce al cucchiaio amato in tutto il mondo. Seppur semplice è infatti in grado di conquistare tutti grazie al suo aspetti rilassante e al sapore avvolgente. Buona sia da sola che accompagnata da del caldo caramello o da altre salse ai frutti o dai gusti più vari, si rivela un dolce che si adatta ad ogni occasione. Perfetta per concludere un pasto è infatti molto buona anche a merenda o quando si ha semplicemente voglia di concedersi una coccola.

Sebbene prepararla sia abbastanza rapido e intuitivo, ci sono sostanziali differenze tra una panna cotta buona ed una perfetta. E per quest’ultima occorre senza alcun dubbio conoscere tutta una serie di trucchi che si rivelano indispensabili e che possono essere messi in atto durante la sua preparazione. Scopriamo quindi quali sono i trucchi per ottenere una panna cotta perfetta.

Panna cotta perfetta: i trucchi indispensabili

Che si abbia voglia di prepararsi un dolce da gustare nel tempo libero o da condividere con le persone che si amano, la panna cotta si rivela sempre una scelta perfetta.

Per poter sorprendere tutti con un dolce di bell’aspetto e che sia anche di ottimo sapore è però importante conoscere alcuni trucchi. Se applicati tra i vari passaggi, questi possono infatti fare la differenza e portare ad un dolce incredibilmente buono. Ecco quindi tutto quel che dovresti sapere per dare vita alla panna cotta del tuoi sogni.

Usare una panna di buona qualità

Visto che, come il nome stesso ci suggerisce, la panna è l’ingrediente portante di questa ricetta, il consiglio è quello di sceglierne sempre una di qualità e che abbia un sapore forte e al contempo avvolgente. In questo modo si potrà contare su un prodotto finito dal sicuro successo. E tutto senza problemi durante la preparazione.

Non usare sempre e solo la colla di pesce

È vero, la colla di pesce è uno degli ingredienti portanti della panna cotta. Ormai, però, si sa bene che esistono mille possibilità per ovviare a questo ingrediente non esattamente sano. Nel caso della panna cotta si può pensare all’agar agar o ad ingredienti che mescolati alla panna sono in grado di donarle la compattezza necessaria. Dalla ricotta ad una leggera marmellata di frutta (per darle anche un po’ di colore), le opzioni sono tante e tutte incredibilmente valide.

Usare sempre una pentola con il doppio fondo

La panna cotta è nota per il suo sapore estremamente delicato. Un sapore che si può compromettere con poco. Per evitare che ciò avvenga è molto importante usare una pentola con il doppio fondo. In questo modo il rischio che durante la cottura si scaldi al punto da cambiare aroma o sapore sarà minimo e si potrà contare sulla sua delicatezza. Che poi è anche ciò per cui è così amata e apprezzata da tutti.

Togliere la panan cotta dagli stampi nel modo giusto

La panna cotta ha una consistenza morbida che la rende particolarmente fragile. Per far si che si mantenga perfetta è quindi importante aver cura di estrarla dagli stampini nel modo giusto. Per farlo conviene bagnare gli stessi sotto l’acqua calda ed usare la lama di un coltello (sempre scaldata) per tratteggiare i bordi in modo da farla staccare delicatamente. In questo modo si eviterà una panna cotta segnata e per questo meno gradevole alla vista.

Lasciarla riposare in frigo per il giusto tempo

La panna cotta deve apparire ben soda e per farlo necessita di riposare in frigo le giuste ore. Il consiglio è quello di prepararla per tempo. Così facendo si potrà tenerla al fresco almeno quattro o cinque ore. Tempo necessario a farla rapprendere per bene e a donarle una consistenza compatta che poi è anche una delle componenti del suo intramontabile fascino.

Mettendo a punto questi semplicissimi trucchi, così come avviene per il famoso tortino al cioccolato, la tua panna cotta risulterà più buona che mai e ti consentirà di fare bella figura con i tuoi amici. Il tutto per un prodotto che amerai sia preparare che, sopratutto, gustare. Sia da sola che in compagnia.