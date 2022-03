Mettere il fondotinta con le mani: come fare per ottenere un risultato da pro

Mettere il fondotinta con le mani: quante di noi lo hanno fatto? Ma scopriamo insieme il modo migliore per applicarlo.

Quante di noi amano il pennello? Non c’è niente di meglio che ottenere una copertura totale e sensazione che solo un pennello può dare. Tuttavia, a volte si potrebbe desiderare un look più naturale.

Se ti stai chiedendo come applicare il fondotinta con le mani senza ottenere un risultato clownesco, allora non preoccuparti. Siamo qui per svelarti tutto ciò di cui hai bisogno per avere un risultato da pro.

Mettere il fondotinta con le mani: servono solo pochi step

Anche se i pennelli possono darci una copertura completa, con le dita possiamo ottenere un’applicazione molto naturale e simile alla pelle e con pochissimo sforzo!

Attenzione però. Applica il fondotinta in modo ordinato, se non vuoi ritrovarti un viso pieno di macchie e striature. Se seguirai i nostri semplici consigli, ti ritroverai con un risultato impeccabile.

Prepara il viso con un primer

Quando si applica il fondotinta con le dita, i pori potrebbero essere un po’ più visibili. Perciò, sarebbe utile usare un primer.

Usando le dita, inizia facendo dei movimenti circolari dal centro del viso (o dove hai più pori) verso l’esterno. Questo riempirà e levigherà i pori in modo che il fondotinta possa scivolare tranquillamente.

Applica strategicamente la tua copertura

Le dita sono ottime per un’applicazione naturale. Ovviamente solo i pennelli sono in grado di garantire una copertura totale ma, poiché le dita sono molto porose ed emettono calore, il fondotinta si fonderà senza sforzo sulla tua pelle e si stenderà in modo quasi impercettibile.

Ti consigliamo di applicare la maggior parte del prodotto sulla fronte, sul naso, sul mento e sulle guance. Non mettere molto prodotto sul perimetro del viso, perché questo tende ad avere un colore più consistente.

Con movimenti di strisciamento, comincia dall’area che hai più necessità di coprire e trascina il prodotto verso dove ne hai meno bisogno.

Una volta che tutte le linee e i bordi sono stati sfumati, aggiungi magari un secondo strato di colore solo nelle aree dove noti un po’ di rossore.

Illumina il contorno occhi

Una volta applicato il fondotinta, aggiungi un po’ di correttore nella zona scura sotto gli occhi. Usando una tonalità più chiara del tono della tua pelle, tampona la zona con il dito: ciò assicura una copertura più completa. Strisciare o tirare il prodotto avanti e indietro rivelerebbe la zona scura sotto gli occhi.

Applica il resto dei prodotti

Se vogliamo rendere la copertura più trasparente o fondere le linee dure o i bordi, allora la tecnica ideale consiste nell’eseguire piccoli movimenti di strisciamento.