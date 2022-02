Tortino al cioccolato perfetto? Ecco i trucchi che devi conoscere

Scopri come preparare un tortino al cioccolato perfetto grazie ad alcuni trucchi che ti cambieranno la vita.

Il tortino al cioccolato (noto anche come foundant au chocolate) è uno dei dolci più apprezzati al mondo e si rivela ancor più speciale nel periodo di San Valentino. Seppur così buono da rappresentare uno dei più ambiti, si tratta però di un dolce che non tutti sanno preparare a dovere.

E ciò perché il cuore morbido è difficile da ottenere. Nella maggior parte dei casi, infatti, il risultato è quello di un tortino ancora crudo o del tutto asciutto e poco in linea con quanto auspicato. Per fortuna, ci sono dei trucchi che se messi a punto durante la sua preparazione possono fare la differenza e portare al risultato desiderato. E tutto per un dolce che si amerà sia ammirare che, ovviamente, gustare.

Tortino al cioccolato: i trucchi che devi assolutamente conoscere

Se realizzare un buon tortino al cioccolato è il tuo sogno da sempre, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, scopriremo quali sono i trucchi da mettere in atto per ottenere un risultato semplicemente perfetto.

Per un tortino che si rispetti è infatti importante che l’aspetto esterno sia sodo e morbido al contempo e che l’interno si riveli caldo e cremoso donando quel senso di voluttuosità che fa di questo dolce uno dei più buoni di sempre. Un risultato che a casa sembra spesso impossibile da ottenere ma che seguendo le giuste mosse si rivelerà più semplice che mai.

Dosare gli ingredienti nel modo giusto. La prima regola da seguire per un tortino al cioccolato perfetto è quella di inserire gli ingredienti nella giusta proporzione. Cambiarne anche solo uno o variarne la quantità può infatti portare ad un risultato diverso da quello che si desidera. Il consiglio è quindi quello di scegliere una ricetta della quale si fidi e di seguirla scrupolosamente e senza apporre varianti. In questo modo il risultato sarà molto più facile da raggiungere.

Sciogliere bene cioccolato e cacao. Il trucco per ottenere un ripieno che risulti cremoso e voluttuoso al punto giusto è quello di far amalgamare per bene gli ingredienti tra loro. Gli stessi dovranno infatti fondersi insieme e diventare un tutt’uno. Solo così si otterrà una cremosità perfetta per questo tipo di dolce. E tutto senza il rischio di trovarsi con grumi o parti meno cremose di altre.

Setacciare gli ingredienti. Per lo stesso motivo di cui sopra, occorre anche setacciare gli ingredienti. Farina e cacao andranno passati con il colino in modo da fondersi tra loro e da dare quell’interno detto appunto fondente e che è anche la caratteristica principale di questo dolce. Senza, il risultato non sarà mai lo stesso di quello che si è provato gustando un tortino al ristorante o in pasticceria.

Imburrare bene gli stampini. Il tortino è un dolce che va servito caldo e che per questo necessita di essere estratto rapidamente dal suo stampo. Per farlo è molto importante imburrare lo stesso in modo appropriato al fine di non rischiare di rompere il dolce. Inoltre, estrarlo sarà più rapido e semplice portando a perdere meno tempo nel servirlo. Cosa che garantirà un miglior risultato.

Testare sempre il forno. Il segreto di un buon tortino al cioccolato sta per il 70% nella cottura. Se questa si sbaglia il rischio è infatti quello di andare incontro ad un dolce ancora per metà crudo o così cotto da aver perso ogni traccia di cuore morbido. Il consiglio è quindi quello di testarne uno (o di più se dovesse servire) per capire quanto serve esattamente al proprio forno. In questo modo i successivi saranno molto più semplici da ottenere.

Seguendo questi semplici accorgimenti, il tortino al cioccolato dal cuore morbido sarà molto più semplice da preparare, non creerà ansie inutili e consentirà al contempo di godere a pieno di qualcosa di buono. Qualcosa che si potrà gustare sia a San Valentino che per tutto il resto dell’anno e con cui ci si potrà vantare davanti ad amici e parenti.