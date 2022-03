Fare shopping con meno di € 50? Si può! Ecco i segreti che devi sapere!

Fare shopping con € 50 ti sembra una cosa impossibile? E invece si può fare! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà come fare tuoi 5 capi tra i più trendy del 2022, con meno di €50!

Quante volte abbiamo sentito il bisogno di cambiare completamente il nostro stile di abbigliamento attraverso una seduta di shopping terapeutica ma il nostro conto in banca ci ha frenate? Purtroppo è così: le cose belle della vita si pagano, e spesso anche tanto. Ma se io vi dicessi che da oggi tutto può cambiare mi credereste? Ebbene si perché oggi ho la soluzione per voi. Volete scoprire quale? Leggiamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

Ogni giorno, appena apriamo i nostri social media preferiti, oppure guardiamo il nostro programma TV preferito, ci troviamo di fronte alle tendenze della moda, in continuo cambiamento ed evoluzione.

I cambiamenti del fashion sono talmente repentini che ogni qual volta avvengono ci troviamo spiazzate, rincorrendo qua e la le tendenze dell’ultimo momento.

Ma così facendo ad ogni inizio di stagione ci ritroviamo con i portafogli svuotati dallo shopping che abbiamo dovuto fare per stare al passo con le tendenze.

Da oggi tutto cambierà, perché in questa guida di stile targata CheDonna vedremo come fare shopping con meno di € 50 acquistando i 5 capi più trendy del momento secondo le Fashion Week!

Siete pronte? Iniziamo!

Fare shopping con meno di € 50 ed acquistare i 5 capi più trendy del momento? Certo! Con SheIn!

Conosciamo tutti l’e-commerce SheIn, che in pochi anni ha scalato la vetta dello shopping online posizionandosi al primo posto! Ciò che non sapete però è che fare shopping con SheIn è semplicissimo, in quanto si può acquistare per categoria, per brand e per novità! In più, l’e-commerce offre codici sconto ai suoi clienti più affezionati! Un motivo in più per fare shopping low cost!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i 5 capi più trendy da acquistare a meno di € 50!

top glitter: una delle tendenze del 2022 è il top glitter, ossia un crop top lento tempestato in tessuto brillantinato. Questa è una delle tendenze tipicamente anni 2000 che è stata riportata in auge dai brand di lusso, e quindi deve essere nostra! Su SheIn è possibile acquistare il top a € 16,00.

una delle tendenze del 2022 è il top glitter, ossia un crop top lento tempestato in tessuto brillantinato. Questa è una delle tendenze tipicamente anni 2000 che è stata riportata in auge dai brand di lusso, e quindi deve essere nostra! Su SheIn è possibile acquistare il top a € 16,00. abito cut-out: l’abito cut-out è stata la novità dell’estate 2021, e sarà il MUST-HAVE dell’estate 2022. Potete acquistarlo su SheIn a € 13,00.

l’abito cut-out è stata la novità dell’estate 2021, e sarà il MUST-HAVE dell’estate 2022. Potete acquistarlo su SheIn a € 13,00. pantaloni a vita alta mimetici: altra tendenza liberamente presa dalla moda anni 2000 riguarda i pantaloni kombat mimetici. Potete averli a soli € 20,00. In più sapevate che i pantaloni a vita alta sono perfetti per chi ha una fisicità dai fianchi dritti?

altra tendenza liberamente presa dalla moda anni 2000 riguarda i pantaloni kombat mimetici. Potete averli a soli € 20,00. In più sapevate che i pantaloni a vita alta sono perfetti per chi ha una fisicità dai fianchi dritti? stivali con tacco: le scarpe trendy del 2022 hanno il tacco e devono essere extra. Ad esempio? Lo stivale con tacco a spillo, punta e alto in gamba. Tessuto ecopelle, vostro per € 34,00.

le scarpe trendy del 2022 hanno il tacco e devono essere extra. Ad esempio? Lo stivale con tacco a spillo, punta e alto in gamba. Tessuto ecopelle, vostro per € 34,00. jeans wide leg: ultimo, ma non per importanza, i jeans a vita alta con la gamba larga. Vostri su SheIn a € 16,99.

Termina qui la guida di stile più IN del momento su come fare shopping con meno di € 50 acquistando i 5 capi più trendy del momento!

Alla prossima guida di stile! Il divertimento è assicurato!