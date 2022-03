Il principe William ha recentemente dimostrato tutto il suo amore per la consorte Kate con una dolcissima frase pronunciata durante una passeggiata. Ecco il complimento del principe William alla moglie Kate Middleton.

Il duca di Cambridge, William, ha recentemente voluto esprimere tutto il suo amore per Kate Middleton con un complimento davvero inaspettato. Ecco quale.

Kate Middleton e il principe William sono tornati da poco da un viaggio in Galles e come al solito hanno attirato l’attenzione di tutti con il loro naturale carisma da royal couple. Per la prima volta, inoltre, il riservato principe si è lasciato andare davanti alla stampa facendo una dichiarazione davvero romantica riguardante sua moglie Kate.

Il complimento del principe William a Kate Middleton

Il principe avrebbe infatti dichiarato: “Kate ha le mani più fredde di sempre. Ma si dice: “Mani fredde, cuore caldo“”. La dolcissima frase è stata pronunciata durante una tranquilla passeggiata dei duchi di Cambridge, durante la quale i due si sono spesso intrattenuti a conversare con i giornalisti e i fan trovati lungo la strada.

Si tratta di una dichiarazione del tutto inaspettata, dato il carattere molto introverso di William che lo spinge a mostrare molto raramente al pubblico la sua parte più tenera. Anche Kate Middleton, sul momento, è rimasta molto colpita dalle parole del marito. Una sorpresa da lei certamente gradita!

Il dettaglio sulle mani fredde della futura regina Kate Middleton era, a ogni modo, già conosciuto dai più. Lei stessa aveva accennato a questa sua caratteristica lo scorso novembre, durante l’inaugurazione di due nuove gallerie all’Imperial War Museum di Londra. In quell’occasione Yvonne Bernstein, una sopravvissuta all’Olocausto, dopo aver stretto la mano della Middleton le aveva detto: “Hai le mani fredde”, e lei aveva risposto sorridente: “Le ho sempre fredde!”.

Una particolarità che però non sembra infastidire più di tanto il principe William, che a quanto pare sa benissimo come fare sentire amata la sua splendida consorte. I due sono infatti da sempre molto affiatati e, in più di un’occasione, li si è visti ridere e scherzare insieme come una normalissima coppietta innamorata.

Che dire, c’è un motivo per cui li amano e li ammirano tutti!