Kate Middleton ha un segreto per tenere ogni giorno il principe William legato a sé. Ecco di cosa di tratta.

La bella duchessa di Cambridge Kate Middleton ha un segreto per tenere vivo l’amore del principe William per lei. Ecco quale.

Pare che la splendida duchessa di Cambridge Kate Middleton adori cucinare pietanze deliziose per il suo consorte e per i suoi tre figli, abitudine che William sembra (ovviamente) apprezzare molto.

Contrariamente alla regina Elisabetta, infatti, che normalmente si affida sempre ai suoi fidati chef per la preparazione dei pasti, Kate preferisce fare da sé. Tiene infatti a dimostrare il proprio amore alla sua famiglia mettendo alla prova le sue capacità culinarie.

Il segreto di Kate Middleton in cucina che fa impazzire William

Kate è sempre molto attenta a preparare pasti equilibrato e sani per i suoi cari, ma un piatto in particolare fa davvero impazzire il principe William: il pollo arrosto.

Sembra infatti che il pollo arrosto sia la specialità di Kate, che non perde occasione per cucinarlo sia per William che per la Regina (anche lei ,infatti, lo apprezza molto).

Se la passione della Middleton sono le pietanze vegetariane etniche e piccanti condite rigorosamente con salsa al curry, il pollo arrosto (un classico della cucina inglese) sarebbe il cibo preferito di suo marito.

Secondo la portavoce di Corte Katie Nicholl, Kate preparerebbe questo piatto a William quasi tutte le sere. Ovviamente non si tratta dell’unica pietanza preparata dalla duchessa. Kate ama infatti preparare la pasta all’italiana, le bistecche e ovviamente, la pizza.

E non è tutto: la stessa Kate durante un’intervista in TV lo scorso anno ha rivelato che ama preparare torte per i figli George, Charlotte e Louis, anche quelle di compleanno. Si tratta di una passione così grande che spesso tiene sveglia Kate fino a notte fonda.

La soddisfazione più grande arriva infatti sempre il mattino dopo, quando i piccoli si svegliano trovando le leccornie ben disposte sul tavolo. La Duchessa ha inoltre ammesso di sbagliare molte volte le quantità, spesso eccedendo. Una grande gioia per i piccoli, senza dubbio!

Che dire, William è davvero un uomo fortunato!