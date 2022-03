I capelli rossi del 2022 secondo Federico Lauri: a chi dona il nuovo mix?

La tinta per capelli rossi della primavera 2022 è quella creata da Federico Fashion Style, che propone un mix fruttato. A chi dona questo colore e chi dovrebbe evitarlo?

I capelli in tutte le sfumature del rosso sono uno dei trend assoluti della Primavera 2022, almeno secondo Federico Fashion Style. L’hair stylist più famoso d’Italia ha creato un mix di sfumature tutte da copiare!

In natura esistono tantissime sfumature di rosso, tanto che può essere difficile, a volte, indovinare la tinta rossa più adatta alla propria carnagione.

In linea teorica il colore dei capelli dovrebbe essere armonico con quello del sottotono della pelle. In pratica un sottotono caldo verrà esaltato da nuance calde nella tintura dei capelli e, allo stesso tempo, un sottotono freddo verrà esaltato da nuance fredde.

Facendo questa considerazione è molto semplice concludere (in maniera errata) che, essendo il rosso un colore caldo, può essere adatto solo e soltanto alle donne dall’incarnato chiaro e dal sottotono caldo.

Non è esattamente così, come dimostra Federico Fashion Style.

I capelli rossi della Primavera 2022 secondo Federico Fashion Style

Qualche settimana fa Federico Lauri aveva proposto sul suo profilo Instagram una bellissima tinta capelli amaranto che ci aveva fatto innamorare.

Si trattava di una particolarissima sfumatura di “rosso freddo”. Anche se può sembrare un controsenso, l’amaranto è un rosso tendente al viola, poiché contiene piccole percentuali di blu.

Questo permette di “raffreddare” il rosso rendendolo perfetto per donne dai capelli scuri e con la pelle chiara (due tratti tipici delle donne mediterranee).

Per la primavera Federico Fashion Style si è concentrato di nuovo su una tinta rossa per capelli scuri, che stavolta però contiene sfumature più calde.

Secondo le informazioni che lui stesso ha fornito, il rosso della primavera 2022 di Federico Fashion Style è un mix di rossi che prendono ispirazione dalla natura.

La base dei capelli è stata tinta con un color prugna, quindi molto vicina al viola. Questo fa sì che il colore finale risulti piuttosto freddo. Sulle lunghezze è stato realizzato uno shatush al fine di schiarire la parte finale dei capelli per fa risaltare un colore più chiaro.

Si tratta di una tecnica dall’effetto un po’artificiale, che quindi marca molto lo stacco tra un colore e l’altro, ma di certo ottenere un effetto naturale non è tra gli scopi di questa tinta.

Il rosso più chiaro è un ciliegia estremamente intenso, che quindi riesce a illuminare la carnagione rendendo più intensa la parte “calda” del look finale.

A chi sta bene il rosso ciliegia?

Questo mix perfetto tra prugna e rosso ciliegia sta benissimo alle donne dalla carnagione chiara ma non pallida.

Se accostato a una carnagione davvero chiara, infatti, la farà apparire ancora più diafana e ci darà un aspetto emaciato, quasi malaticcio.

Bisogna sottolineare però che questo look sta bene anche alle donne con il sottotono neutro o caldo. L’importante è che si scelga di dare più spazio al rosso ciliegia che alla base prugna lungo i capelli.

Per quanto riguarda il make up, invece, l’ideale è abbinare un rossetto marrone per un look da giorno, lasciando gli occhi il più chiari e naturali possibile. Per un make up da sera, invece, è quasi d’obbligo uno smokey eyes, magari a due colori!

Come sempre vale la regola d’oro del make up: mai caricare contemporaneamente di un colore appariscente gli occhi e la bocca. Con una colorazione di capelli così appariscente è molto meglio optare per un make up che enfatizzi una sola parte del viso.