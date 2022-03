Il segreto di William e Kate che ogni coppia dovrebbe imparare

Qual è il segreto di William e Kate? Il futuro Re e la futura Regina d’Inghilterra hanno fatto completamente dimenticare Harry e Meghan, ma com’è stato possibile?

Quando Harry ha sposato Meghan tutti pensarono che, nel giro di pochissimo tempo, la popolarità di William e Kate sarebbe calata a precipizio. Harry e Meghan erano considerati più affascinanti, più alla mano, più innamorati, meno “perfettini”.

Nel giro di pochissimi anni dalla Megxit, però, William e Kate sono stati in grado di cancellare completamente il ricordo di Harry e Meghan dal cuore degli inglesi.

Secondo i sondaggi più recenti, infatti, William e Kate sono in assoluto i membri più amati della Royal Family, mentre il gradimenti di Harry e Meghan da parte dei sudditi di Sua Maestà sta cadendo letteralmente a picco.

Di certo la colpa di questa situazione è anche dei Sussex, che negli scorsi mesi hanno continuamente attaccato la Corona accusando addirittura la Famiglia Reale di razzismo. Bisogna ammettere però che William e Kate hanno fatto anche moltissimo da parte loro e soprattutto sena fare apparentemente niente, in perfetto stile britannico.

Proprio in questo sta la chiave del loro successo e ciò che li rende una coppia Reale assolutamente perfetta.

Il segreto di William e Kate è lo stesso della Regina e del Principe Filippo

Il Principe Filippo e la Regina Elisabetta sono stati la coppia di regnanti più longeva e più affiatata della storia britannica. A parte qualche “intemperanza giovanile” – cioè qualche tradimento mai accertato – il Principe Filippo e la Regina Elisabetta sono sempre stati perfettamente affiatati. Si intendevano con uno sguardo.

William e Kate stanno facendo rivivere agli inglesi la stessa identica “magia” che i sudditi vedevano nell’armonia della coppia formata dal Principe Filippo e dalla Regina Elisabetta.

Rispetto alla vecchia generazione dei Regnanti, però, William e Kate sono perfettamente al passo con i tempi. Sono una coppia giovane, dinamica e moderna, che veste i propri bambini (anche) con capi da pochi Euro e che rimanda gli impegni di lavoro per assistere alle recite dei bambini.

I sudditi si trovano perfettamente a proprio agio a contatto con loro (a volte anche troppo!) e, allo stesso tempo, i Duchi di Cambridge sono in grado di rispettare alla lettere il protocollo reale facendo apparire questa enorme sfida qualcosa di semplice e naturale.

Da quando è entrata nella Famiglia Reale, infatti, Kate non ha mai dato scandalo con i suoi outfit e bisogna ricordare che “scandalo” per la Royal Family significa anche non indossare le calze o scegliere lo smalto del colore sbagliato.

Allo stesso tempo però Kate è sempre apparsa perfettamente a proprio agio in ogni situazione, senza mai apparire impacciata, ingessata o fuori dalla propria “comfort zone”.

Tra le altre cose, da vera donna inglese, Kate passa con scioltezza dagli stivali di gomma per andare in campagna all’abito dorato da vera Regina che ha indossato alla premiere di 007.

Secondo i commentatori inglesi, però, anche se Kate è sempre assolutamente fantastica, la forza della coppia risiede nel loro legame.

Si tratta di una complicità sottile ma estremamente potente e visibile. William e Kate non si tengono mai per mano durante gli eventi pubblici e sono rarissimi i momenti in cui addirittura si toccano.

Nonostante questo, però, quando sono insieme i loro movimenti sono sincronizzati, le loro espressioni (anche quelle più buffe) sono sempre molto simili e si guardano spessissimo negli occhi.

In pratica, emanano la serenità e la sicurezza di una coppia matura e solida, che conosce perfettamente il proprio posto nel mondo e che è in grado trasmettere questa serenità anche agli altri.

Harry e Meghan, che di sicuro sono molto innamorati, non trasmettono gli stessi sentimenti. Al contrario, secondo alcuni commentatori il fatto che si tengano sempre per mano, anche in occasioni molto formali, è indice di un rapporto immaturo, in cui i due non riescano a trovare la giusta dimensione per manifestare pienamente la propria individualità.

