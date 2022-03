Il trucco occhi glitter di Valentina Ferragni: per brillare nella primavera 2022

Il trucco occhi glitter di Valentina Ferragni è il trucco della Primavera 2022 per le romantiche di ogni età. Come si realizza e a chi sta bene?

Il make up di Valentina Ferragni è sempre ispirato ai toni del rosa, ai colori pastello ma sempre e comunque a una grande eleganza. Valentina è in grado di rimanere sempre in perfetto equilibrio tra l’immagine della ragazza romantica e della giovane donna che non ha paura di osare. Per questo il suo trucco glitter è tutto da copiare!

Molto spesso si pensa che il glitter debba essere utilizzato solo dalle giovani o dalle giovanissime e che per questo motivo non sia adatto alle donne intorno alla trentina o che abbiano “addirittura” raggiunto i 40.

Il make up glitter proposto da Valentina Ferragni, invece, è davvero perfetto per essere indossato a ogni età anche se in occasioni particolari.

Per realizzare correttamente questo make up sarà necessario conoscere tutti i segreti dell’applicazione del glitter ma soprattutto bisogna sapere quale glitter acquistare in base alle condizioni della propria pelle, alla forma della propria palpebra e in base all’età!

Il trucco occhi glitter di Valentina Ferragni spiegato step by step

Il glitter è un prodotto estremamente appariscente: questo non è assolutamente in dubbio. Può essere utilizzato però per creare make up eleganti e raffinati come quello di Valentina a patto di scegliere il colore giusto.

I colori chiari e pastello sono assolutamente perfetti a questo scopo. Il colore, infatti, costituirà una base perfetta per esaltare la luminosità del glitter senza appesantire lo sguardo.

Inoltre, la particolarità di questo make up super luminoso si potrà cogliere soltanto da vicino: da lontano il trucco occhi non appesantirà eccessivamente il volto e non apparirà come una “macchia di colore” capace di ingombrare la parte alta del viso senza esaltarla.

Le 2 tecniche per il trucco glitter

Il glitter per il trucco occhi si trova essenzialmente in due diverse formulazioni. Il primo, quello classico, è il glitter in polvere libera. Si vende in barattolini e si presenta in scagliette metalliche di varie dimensioni e prive di collante.

Per fare in modo che le scagliette aderiscano alla palpebra bisogna stendere sulla palpebra un’apposita colla, non troppo diversa dalla colla per ciglia, quindi applicare i brillantini poco alla volta utilizzando un pennellino piatto di piccole dimensioni.

Per determinare correttamente la forma da dare alla colla (e quindi al make up finale) il consiglio è di delineare con una matita per occhi il contorno che si vuol seguire. In questo modo sarà molto più semplice capire dove applicare la colla.

Se si vuole utilizzare questa tecnica è necessario prestare molta attenzione alla qualità dei glitter che si acquistano. I glitter di buona qualità hanno riflessi differenti a seconda dell’inclinazione della luce e, per questo motivo, danno all’occhio molta tridimensionalità.

Inoltre la dimensione delle pagliuzze è molto importante. Per un trucco raffinato ed elegante è meglio optare per glitter molto piccoli.

Le pagliuzze di piccole dimensioni si adattano anche molto meglio a chi ha una palpebra leggermente grinzosa o con le prime rughe, che cominciano necessariamente a moltiplicarsi dai 35 anni in su.

La tecnica dell’applicazione dei glitter liberi è piuttosto complessa e potrebbe offrire delle difficoltà a chi non è abituato a utilizzarla. In quest’ottica il prodotto più comodo per le principianti è l’ombretto liquido glitterato.

Questo prodotto aderisce perfettamente alla pelle e mette completamente al riparo dall’effetto fallout. I brillantini rimangono quindi al loro posto e non rischiano di cadere macchiando la base trucco.

Si tratta di un prodotto perfetto per creare un trucco occhi grafico arricchito dalla luminosità dei glitter perché permette la massima precisione nell’applicazione.

È anche il prodotto ideale per chi ha più di 30 anni e comincia a vedere piccole rughe comparire sulle palpebre: aderendo completamente alla pelle questo prodotto eviterà che i glitter cadano a causa della sovrapposizione della pelle nelle rughette degli occhi.