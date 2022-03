È stata una amica di Andreas Muller ad Amici. Ecco com’è oggi.

Molti la ricordano come l’amica di Andreas Muller nel programma Amici. Ma che fine ha fatto? Eccola oggi.

Stiamo parlando della talentuosa Federica Carta, cantautrice classe 1999, che ha incantato tutti con la sua bravura al talent show Amici.

Fin da bambina Federica ha dimostrato una forte attitudine al canto e alla musica in generale e ha preso lezioni di canto e pianoforte.

Il successo è arrivato nel 2017, dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Durante il noto programma Federica ha presentato tre suoi brani inediti, Sogni e verità, People talk to me e Tutto quello che ho. In seguito ha poi pubblicato su iTunes due suoi nuovi brani, Attraversando gli anni e Ti avrei voluto dire, cui i quali ha ottenuto un disco d’oro e uno di platino.

Insieme alla cantante Elisa, capitano della sua squadra ad Amici, ha scritto il singolo Dopotutto, che ha scalato le classifiche iTunes ed è stato certificato disco d’oro per aver venduto più di 25.000 copie.

Al termine del programma si è classificata seconda, dietro l’amico Andreas Müller e a Riccardo Marcuzzo. In seguito ha poi iniziato il suo tour in giro per l’Italia, promosso semplicemente con il nome ‘Federica’.

È stata un’amica di Andreas Muller ad Amici: ecco com’è oggi

Tutt’oggi Federica continua la sua brillante carriera di cantautrice.

Nel 2019 ha partecipato come concorrente al Festival di Sanremo, in cui ha messo in luce le sue considerevoli qualità canore. Il 6 marzo 2020 è uscito Bullshit, un nuovo progetto musicale in cui ha introdotto diverse novità al suo stile e che è stato un buon successo di pubblico.

Il 27 aprile dello stesso anno ha annunciato tramite Instagram l’uscita del singolo Easy, seguito da Bella così, canzone realizzata in collaborazione con Chadia Rodríguez e che le ha fatto ottenere un altro disco d’oro.

Il 18 settembre 2020 è stato rilasciato il singolo Morositas, in collaborazione con Random. Nel febbraio 2021 è inoltre uscito il brano Mostro.

Il 12 maggio 2021 ha annunciato il rilascio del pezzo Tocca a me in cui ha cantato insieme a Mydrama, stella del talent x Factor.