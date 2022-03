Tutti gli errori da evitare che stupiscono quando si indossa una sciarpa

“Sciarpe che passione” direbbero le fedelissime a borse e scarpe. Peccato che anche le più attente allo stile spesso e volentieri cadano in errore con loghi eccessivi (ricordiamo che l’epoca dei paninari è finita da un bel pezzo ma evidentemente i tamarri sopravvivono in eterno). Vediamo insieme quali sviste evitare per look impeccabili.

C’è un accessorio che tutte abbiamo ma che in poche sanno portare nel modo corretto. Si tratta della sciarpa e non c’è scampo, delle due l’una: o la si indossa e si fa un figurone o l’effetto è quello di apparire trasandate e sciatte (anche a discapito del resto dell’outfit preciso). Scopriamo i consigli di stile per sciarpe e match da far invidia a tutte.

Tutti gli sbagli che si fanno di solito con una sciarpa ma che si possono evitare!

Un primo banale errore è quello di accostare una sciarpa a lana grossa con un abito elegante. Un look deve essere soprattutto armonioso e se c’è qualcosa che sembra stonare è perché sta male. Nel dubbio, togliere e cambiare. Questo vale per ogni accessorio in realtà ma oggi ci soffermiamo sulla sciarpa.

Altra caduta di stile consiste nel tentare uno dei quindici modi di sfoggiare una sciarpa – che si trovano sia su YouTube che in alcuni dei blog delle influencer di tutto il mondo oltre ai video diffusi in Instagram – e sbagliarli indistintamente tutti quanti. Anche in questo caso o le cose si fanno bene o meglio lasciare stare.

Fare un giro semplice attorno al collo lasciando cadere i due lati sulla parte anteriore del corpo è un classico elegante e chic ma se il tessuto è liso, se sono presenti antiestetici buchetti o se il colore sta male sull’incarnato allora non ci siamo proprio. Anche optando per un foulard bisogna far attenzione a come lo si annoda, vista la differenza di tessuto bisogna attenersi ai consigli della maison.

Scegliere una kefiah (bianca e nera o bianca e rossa, il significato cambia drasticamente) giusto perché la si è vista in giro e sembra esser di moda. Le bandiere multicolore, ad esempio, sono comprensibili ed universali ma i discorsi religiosi e le storie di alcuni Paesi sono più complicati di come i media e la superficialità diffusa facciano percepire. Atteniamoci a sciarpe cool e “leggere” per non sbagliare o facciamo bene i compiti prima.

Proprio come analizzato riguardo alle maglie Gli errori da non fare quando si sceglie una maglia da abbinare ai jeans (chedonna.it) anche le sciarpe vanno ponderate in base ai colori dell’outfit, al mese in corso, alla fisicità della persona (meglio lasciar perdere le oversize si si è piccoline) ed all’occasione. Quando si viaggia è un conto, quando si esce con le amiche, un altro. Nell’incertezza quindi meglio pensare una volta in più che in meno.

Silvia Zanchi