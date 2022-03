Sabrina Ghio ha recentemente raccontato a Verissimo un dramma sconvolgente che ha lasciato la conduttrice Silvia Toffanin senza parole. Ecco di cosa di tratta.

Il dramma sconvolgente di Sabrina Ghio

Durante la puntata di Verissimo dello scorso 5 febbraio Sabrina Ghio è apparsa in splendida forma e incinta della sua prima bimba. Tuttavia, il 2021 è stato un anno di grandi sofferenze per lei e per il compagno Carlo.

“Io oggi me la merito questa felicità” ha affermato Sabrina, che tra qualche mese diventerà mamma della piccola Mia. Una gravidanza che è stata a lungo desiderata, arrivata dopo una serie di aborti spontanei.

“Credo che i figli non si fanno tanto per, io e il mio compagno Carlo ne abbiamo parlato a lungo così decidiamo di iniziare a provarci. Io rimango subito incinta a luglio dell’anno scorso”, ha iniziato a raccontare Sabrina.

“Eravamo in estate quindi il mio dottore mi dice di poter vivere serenamente le vacanze. Io però un giorno mi sento male e torno in albergo. Mi stendo sul letto con Carlo e mi addormento, al mio risveglio ero in un mare di sangue, quindi vado in ospedale dove mi comunico che avevo perso il bambino.”

Un dramma di proporzioni immense (che ha colpito di recente anche Meghan Markle) che ha lasciato Sabrina e Carlo profondamente scossi. I due però non di sono persi d’animo.

“Dopo l’estate faccio tutti i miei test di nuovo così ci riproviamo… A novembre esco incinta di nuovo ma tengo tutto per me e faccio gli esami da sola. Solo un mese dopo lo dico a Carlo. Eravamo felicissimi”, però, dopo solo qualche settimana, l’ecografia ha rivelato la scomparsa del battito del bambino. “Ho fatto il raschiamento poco dopo, è stato come se un pezzo di me fosse morto per sempre”.

Carlo e Sabrina sono rimasti senza parole, increduli e addolorati. “Ad aprile scopro di avere il covid e anche di essere incinta. Io sono stata male ma Carlo mi è rimasto comunque vicino per 35 giorni e poi si è ammalato anche lui. Quando sono uscita dal covid ho fatto un altro esame ma mi hanno subito detto che il battito era già molto flebile. Io non volevo credere che per la terza volta stesse accadendo ma quando sono andata a fare la visita con mia mamma il battito non c’era più.”

Silvia Toffanin è apparsa decisamente sconvolta dal racconto di Sabrina, ma le ha mostrato tutta la sua vicinanza emotiva, da madre a madre.

Per fortuna quel brutto periodo è ormai parte del passato e Sabrina e Carlo non potrebbero essere più felici e sereni per l’imminente arrivo della piccola figlia tanto desiderata.