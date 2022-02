Giovanna Civitillo piange in diretta dopo Sanremo: il motivo è emozionante

Giovanna Civitillo piange in diretta dopo Sanremo 2022: le parole e la reazione della moglie di Amadeus emozionano tutti.

Giovanna Civitillo non nasconde l’orgoglio per il successo portato a casa da Amadeus con il Festival di Sanremo 2022. Il terzo Festival di Amadeus ha convinto tutti regalando alla Rai ascolti altissimi che hanno reso felici tutti. Dopo i numeri straordinari delle cinque serate del Festival, Giovanna Civitillo ha commentato il successo incredibile ottenuto dalla kermesse musicale ai microfoni de La Vita in diretta e la sua reazione ha emozionato davvero tutti.

Giovanna Civitillo è stata accanto ad Amadeus per tutta la durata del Festival. Seduta in prima fila accanto al figlio Josè, ha guardato lo spettacolo divertendosi, cantando e ballando durante le varie serate. Amadeus l’ha anche ringraziata in diretta porgendole un mazzo di fiori e baciandola davanti al pubblico. Oggi, così, la Civitillo ha espresso il proprio orgoglio per i risultati importanti che Amadeus sta portando a casa con il suo lavoro.

Giovanna Civitillo piange in diretta per Amadeus: “Sono orgogliosa di lui”

Sono passati anni da quando Amadeus e Giovanna Civitillo s’incontrarono per la prima volta innamorandosi e decidendo di stare insieme. Da allora, l’amore è diventato sempre più forte ed è stato coronato con il matrimonio e la nascita del figlio Josè. Amadeus condivide con Giovanna non solo la sua vita privata, ma anche tutti i suoi successi professionali e la Civitillo, dopo l’enorme successo ottenuto con Sanremo 2022, non nasconde l’emozione.

“Ho visto che ti è scappata una lacrimuccia, cos’è che ti emoziona così tanto?” ha chiesto Alberto Matano durante la puntata de La vita in diretta del 7 febbraio facendo riferimento al trionfo di Amadeus. “Sono orgogliosa. Sai cosa? E’ che se lo merita, è proprio bravo!”, è stata la risposta di Giovanna.

“Giovanna sta accanto a lui, come in tutte le carriere ci sono stati momenti di luce e grande ombra, evidentemente per lei, dopo tutta questa fatica, vedere il suo Amadeus così riconosciuto da tutti come l’artefice di questo Sanremo e anche di quelli passati, è un’emozione forte”, sono state le dolcissime parole di Alberto Matano nei confronti di Giovanna.