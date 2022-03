Il Super Eye Liner di Chiara è la risposta a “come mi trucco in primavera?”

Il super eyeliner di Chiara Ferragni è la tendenza assoluta del trucco grafico per questa primavera: come si realizza e a chi sta bene?

Chiara Ferragni ha dimostrato in più di un’occasione di essere una vera fan dell’eyeliner colorato, che è stato una delle principali tendenze make up del 2021.

Essendo anche un amante dei colori molto accesi e soprattutto dei colori fluo, Chiara non ha resistito alla tentazione di declinare il make up grafico nella sua variante più vistosa in assoluto, cioè scegliendo di applicare sulle palpebre un verde fluorescente.

Si tratta di una scelta di make up adatto a tutte le occasioni? Probabilmente no, ma vale assolutamente la pena di familiarizzare con questo trucco occhi per la primavera 2022. Si tratta infatti di un trucco semplicissimo e di grande impatto, che sicuramente non passerà inosservato.

A chi sta bene il super eyeliner fluo di Chiara Ferragni?

Quello che sappiamo da sempre sulla linea di eyeliner lungo la palpebra mobile dell’occhio è che dev’essere sottile per non appesantire lo sguardo e deve avere un’ala ben definita e ben disegnata che aiuti a “sollevare” l’angolo esterno dell’occhio per un effetto super glamour.

Chiara Ferragni ha parzialmente sovvertito queste regole d’oro del make up occhi e ha potuto farlo proprio in virtù del colore di eyeliner che ha scelto.

Una winged line così spessa, infatti, avrebbe incupito lo sguardo se fosse stata nera. Essendo di un verde brillante, invece, si limita ad attirare l’attenzione sugli occhi senza offuscarli.

La “linea alata” che rappresenta il must assoluto per l’applicazione dell’eyeliner va realizzata in maniera impeccabile dal momento che è protagonista di questo look. Per un’esecuzione senza imperfezioni basta conoscere i segreti dei make up artist!

In questo make up l’eyeliner viene applicato su gran parte della palpebra mobile, per questo motivo è adatto alle persone che hanno una palpebra mobile molto ampia e ben visibile.

Si tratta quindi di un trucco occhi non adatto a chi ha gli occhi incappucciati, che vanno truccati utilizzando tecniche e approcci differenti.

Inoltre, si consiglia di utilizzare l’eyeliner su palpebre lisce e ben tese, tipiche delle donne giovani. Il motivo è che su una palpebra grinzosa è più difficile essere precisi nel tracciare una linea netta. Proprio la pulizia e la precisone del tratto sono invece fondamentali nella realizzazione di questo make up.

Se la palpebra non è più perfettamente tesa come quando si avevano quindici anni, ma di certo non è ancora cadente, si potrà utilizzare il primer occhi per appianare le piccole rughe e rendere più liscia la “tela” su cui applicare l’eyeliner.

Osservando le fotografie di questo trucco si potrebbe pensare che la palpebra non è stata truccata prima di applicare l’eyeliner, ma non è affatto così!

Il consiglio è di uniformare il colore della palpebra con una piccola quantità di correttore e applicare un velo di ombretto nude. In questo modo la zona sarà più omogenea anche dal punto di vista cromatico e il colore acceso dell’eyeliner risalterà meglio.

Infine, dal momento che non può essere tracciata una linea nera per sottolineare la rima ciliare, il consiglio è di applicare le ciglia finte su questo make up.

In questo modo lo sguardo acquisterà profondità e fascino evitando che un colore chiaro come quelli fluo “appiattiscano” eccessivamente l’espressione e la sporgenza degli occhi.

Per chi pensa che le ciglia finte siano un po’ difficili da applicare e da gestire la soluzione perfetta è costituita dalle ciglia finte magnetiche, che si applicano in pochissimi istanti e non prevedono l’utilizzo di colla e altri tipi di adesivi.

Un’ottima alternativa è l’applicazione di un’abbondante dose di mascara con il quale rendere le ciglia più curve, più folte e soprattutto più visibili.

E su tutto il resto del viso? Il consiglio è di seguire alla lettera l’esempio di Chiara, che ha scelto una base trucco luminosa e naturale e un rossetto nude lucido, molto simile al blush utilizzato per dare alle guance un tocco di colore. Con questi accorgimenti il make up occhi sarà il protagonista assoluto del look.