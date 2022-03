GF Vip, nuova batosta per Signorini: dopo Katia Ricciarelli tocca a Lui!

Al GF Vip è in arrivo una nuova batosta per Alfonso Signorini dopo l’eliminazione di Katia Ricciarelli da parte del pubblico del piccolo schermo degli italiani.

Il GF Vip è quasi arrivato alla fine di questa sesta edizione, la più lunga della storia del reality show di canale 5. I concorrenti in gara però sono ancora tanti e per questo motivo, durante la diretta di lunedì scorso, c’è stata una doppia eliminazione a sorpresa e non sappiamo se lo stesso meccanismo possa in realtà ripetersi anche durante l’appuntamento previsto per domani sera.

Questo è ancora presto per dirlo, ma una cosa è certo: tra quattro puntate tutto sarà finito e uno dei concorrenti domani sera metterà un punto alla fine della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. In lizza per uscire ci sono: Davide Silvestri, Giucas Casella, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Chi di loro sarà salvato dal pubblico e chi invece dovrà varcare la famosa soglia rossa?

Al verdetto mancano ancora poche ore, ma la curiosità è troppo e per questo motivo abbiamo scelto di lanciare un sondaggio online sui nostri canali social in merito al televoto del GF Vip di questa settimana e i risultati non sono di certo tardati ad arrivare.

Televoto GF Vip: il gieffino è a rischio a eliminazione!

Prima di rivelarvi che cosa hanno scelto i nostri lettori, è opportuno fare alche importanti precisazioni. La prima è che questo televoto non ha alcuna valenza ai fini del Grande Fratello Vip, in quanto l’unico ufficiale resta quello lanciato da Alfonso Signorini lunedì scorso in diretta.

Questo sondaggio è stato redatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare l’opinione che loro hanno sui personaggi in questione. Le varie posizioni sono state stilate in base ad una media di voti ricevuti, sia in positivo che in negativo, ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Detto ciò vediamo subito chi dovrebbe abbandonare il programma secondo i nostri lettori e chi invece dovrebbe restare.

Secondo i nostri lettori ad abbandonare il programma dovrebbe essere Giucas Casella! Quest’ultimo, nonostante abbia regalato numerosi sorrisi al pubblico del piccolo schermo, ha collezionato il minor numero di preferenze e per Alfonso Signorini, dopo l’uscita di Katia Ricciarelli settimana scorsa, sarà senza dubbio una bella batosta se il risultato dovesse riconfermarsi anche in quello ufficiale.

Salva per un pelo, invece, è Sophie Codegoni che durante la diretta di lunedì scorso ha dovuto dire addio al suo fidanzato Alessandro Basciano, che ha perso durante il televoto lampo lanciato dal conduttore in diretta. Al terzo posto, invece, c’è Miriana Trevisan che ha battuto il record di concorrente più nominata della storia del Grande Fratello Vip. Chi invece può dormire sogni tranquilli è senza alcun dubbio Davide Silvestri che è riuscito a classificarsi al primo posto di questa classifica.

Chissà se le opinioniste di Alfonso Signorini, che hanno stregato tutti con i loro look, saranno d’accordo o meno con questo risultato.