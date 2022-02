È stata l’amatissima preside della serie “College”, che ha tenuto incollati allo schermo milioni di giovani negli anni 90. Ma com’è diventata oggi?

L’abbiamo amata nella serie televisiva cult College. Ecco com’è oggi la bravissima attrice.

Stiamo parlando della meravigliosa Anna Teresa Rossini, una delle attrici più gettonate della sua generazione, attiva sia in campo cinematografico che teatrale.

Al cinema l’abbiamo vista al fianco di Massimo Troisi nel film cult del 1991 Pensavo fosse amore…invece era un calesse. In televisione, invece, oltre ad aver interpretato la preside in College, è apparsa anche nella serie Rex nel 2008.

Ha inoltre lavorato, in campo cinematografico, con registi di grande spessore come Cobelli, Giancarlo Sbragia, Luigi Squarzina, Mario Missiroli, Antonio Calenda ed Aldo Trionfo.

La sua carriera in teatro è molto lunga. È sul palco, infatti, che l’attrice ha affinato le sue tecniche di recitazione. Dopo aver debuttato nel 1969 e aver completato gli studi presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica, è apparsa nello spettacolo Orlando furioso diretto da Luca Ronconi, in cui ha messo subito il luce il suo straordinario talento.

Da quel momento la sua carriera teatrale non si più fermata. Ha collaborato per diversi anni (dal 1970 al 1985) con il marito Armando Pugliese, portando in scena ben otto opere fra cui Il barone rampante di Italo Calvino e Molto rumore per nulla, di William Shakespeare.

L’attrice ha vinto inoltre diversi premi, tra cui, nel 1985, il prestigioso premio teatrale intitolato ad Adelaide Ristori, consegnatole in seguito alla sua maestosa interpretazione di Regana nel Re Lear di Shakespeare.

È stata la preside in “College”: ecco cosa fa oggi

Ancora oggi, a 77 anni, Anna Teresa Rossini (che rimane una delle attrici più amate in Italia) è impegnatissima a livello professionale, soprattutto a teatro.

In collaborazione con il Teatro Insieme di Roberto Guicciardini ha interpretato il dramma shakespeariano Troilo e Cressida. È poi entrata nel cast de La resistibile ascesa di Arturo Ui, Le troiane, di Euripide e Il Tartuffo, di Molière.

Accanto a lei c’è spesso il suo attuale compagno, Mariano Rigillo, con il quale ha collaborato nel 2009 in Romolo il grande, di Friedrich Dürrenmatt.

Particolarmente apprezzata dalla critica è stata la sua interpretazione in Questa sera si recita a soggetto di Luigi Pirandello, nel 2012.