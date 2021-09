Chi è l’attrice più amata delle fiction Mediaset? Risultato sorprendente

Le Fiction Mediaset per anni sono state le preferite del pubblico del piccolo schermo, ma quale delle sue protagoniste è la più amata?

Le Fiction Mediaset sono state per anni tra le più amate dal pubblico del piccolo schermo, permettendo all’azienda di poter fare veri e propri ascolti record. Ora sono in netta minoranza rispetto al passato, ma nel cuore dei telespettatori rimangono ancora impresse quelle che hanno fatto la storia di canale 5.

Tante sono le attrici che durante il corso di questi anni hanno deciso di prestare il loro volto ai personaggi più amati di sempre, ma quale tra queste è la preferita del pubblico?

Ci siamo posti questa domanda ed abbiamo scelto di chiedere agli utenti della rete che ci seguono sui social di votare qual è la loro preferita. Le reazioni non sono di certo mancate e il risultato potrebbe lasciarvi senza parole. Pronti a scoprire chi è l’attrice delle fiction Mediaset che il pubblico ha più apprezzato durante il corso di questi anni?

Fiction Mediaset: l’attrice più amata scelta da voi

Ovviamente, prima di partire con la classifica, ci teniamo a precisare, come anche già anticipato, che queste sono le preferenze espresse dagli utenti della rete attraverso i nostri sondaggi social. Per stilare la classifica, abbiamo fatto una media dei voti ricevuti che ovviamente non hanno nulla a che fare con la bravura, il talento e la professionalità dell’artista in questione. In fondo a questo articolo, trovate anche tutti i risultati dei voti ricevuti in queste ore.

All’ultimo posto purtroppo, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip e pronta a condurre la sua prima edizione di Casa Chi, troviamo Rosalinda Cannavò, ex volto delle fiction Ares che aveva debuttato sul piccolo schermo degli italiani con il nome di Adua Del Vesco. Nonostante sia stata tra le concorrenti più amati del reality show, alcune sue colleghe sono riuscite ad avere la meglio in questo sondaggio, ma considerando la sua giovane età è un posto di tutto rispetto al fianco di numerose artiste affermate.

Dopo di lei troviamo un altro volto che per anni è stata la colonna portante delle fiction Mediaset. Stiamo parlando di Manuela Arcuri, che si posiziona al terzo posto. L’attrice ha fatto sognare milioni di italiani recitando al fianco di Gabriel Garko in numerosi progetti di successo, ma anche da sola è riuscita a farsi valere.

Al secondo posto, invece, troviamo Giuliana De Sio, che per anni ha recitato in numerosi progetti televisivi facendo restare senza parole, a causa del suo enorme talento, il pubblico del piccolo schermo. Ma chi avrà conquistato, invece, il primo posto? A ricevere il maggior numero di preferenze è stata Sabrina Ferilli, che è risultata essere la preferita dei nostri utenti della rete. Complice, forse, i suoi recenti progetti e il ruolo di giudice popolare a Tu sì que vales, ma il talento e la bravura ovviamente sono fuori discussione.

Di seguito potete trovare la classifica completa e i voti che le attrici hanno ricevuto.