Ballando con le stelle vuole fare strage di ascolti per la prossima stagione. Milly Carlucci ha convinto la star di Mediaset a partecipare.

Ballando con le stelle è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una stagione nuova di zecca. E Milly Carlucci è più intenzionata che mai a voler portare a casa ottimi risultati, come per i precedenti anni. Per questo motivo sta mettendo su un vero e proprio cast bomba.

Infatti, secondo quanto rivelato dalla rivista Diva & Donna, la conduttrice starebbe corteggiando una delle stelle di Mediaset per convincerla a prendere parte alla prossima stagione del suo programma. Almeno per il momento, è bene precisare, che non si sa se la proposta riguarda la sua presenza fissa all’interno del cast oppure si tratta di un’ospite speciale per una sera sola.

Quello che è certo è che se la trattativa dovesse andare a buon fine, per il programma di punta di Rai 1 sarebbe un vero e proprio colpaccio.

Milly Carlucci pronta a battere Mediaset: arriva Lei a Ballando con le stelle

Ma su chi avrebbe messo gli occhi Milly Carlucci? Secondo la rivista, il personaggio che starebbe da qualche tempo corteggiando, con cui in questi giorni ci sarebbero delle trattative in corso, è Alessia Marcuzzi.

La conduttrice, come ormai noto, ha annunciato qualche tempo fa di aver lasciato, dopo ben 25 anni di carriera, Mediaset. In quanto i programmi offerti non rientravano nei suoi canoni ed ha preferito interrompere il contratto per potersi dedicare ad altri progetti che potessero maggiormente rispecchiare la sua personalità e la voglia di fare tv. La scelta non è stata presa a cuor leggero e sicuramente se dovesse accettare l’offerta di Ballando con le stelle ne vedremo certamente delle belle.

Il programma di punta di Rai 1, che sembrerebbe poter vantare nel cast un campione delle Olimpiadi, permetterebbe alla Marcuzzi di potersi fare conoscere dal suo fedele pubblico in maniera del tutto diversa rispetto al solito. Considerato che solitamente è lei alla conduzione di questi programmi e per la prima volta indosserebbe le vesti di concorrente. Sempre che, è bene specificare, che Alessia Marcuzzi a Ballando con le stelle non scelga di essere una ballerina soltanto per una notte.

In quel caso, per la trasmissione, sarebbe in egual modo un colpaccio, ma meno duraturo rispetto ad averla come presenza fissa all’interno dello show.

Alessia, qualora dovesse accettare la succosa offerta, andrebbe di conseguenza a scontrarsi con la squadra di Maria De Filippi, che a settembre tornerà con una nuova edizione di Tu sì que vales, che nel cast vanta la presenza della neo vincitrice di Amici Giulia Stabile.