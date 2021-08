Eleonora Daniele ha trascorso il compleanno nel modo migliore possibile: insieme al più grande amore che la vita le ha dato.

Eleonora Daniele si sta godendo ancora qualche giorno di meritato riposo prima del suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani con il fortunato Storie Italiane. La conduttrice però oggi ha raggiunto un importante traguardo per quanto riguarda la sua sfera privata, in quanto ha compiuto 45 anni.

Per festeggiare il lieto evento sembrerebbe che la Daniele non abbia alcuna intenzione di organizzare qualche party mondano, ma che voglia trascorrere queste ore in compagnia del suo più grande amore. L’unica persona che in questo periodo così complicato per tutti noi, riesce sempre a farle trovare la forza di sfoggiare il suo più bel sorriso, facendole dimenticare qualsiasi tipo di problema.

Eleonora Daniele ha compiuto 45 anni e in questo giorno così speciale, non poteva non mancare l’amore della sua vita a farle gli auguri.

Eleonora Daniele trascorre il compleanno con l’amore della sua vita

Eleonora Daniele ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che la mostra intenta a festeggiare con il suo più grande amore. Ovviamente stiamo parlando della sua bambina, che a breve potrebbe avere un fratellino, che in questo giorno così speciale non ha potuto fare altro che aiutare a creare la più magica delle atmosfere. Un compleanno che, siamo sicuri, la bionda conduttrice ricorderà per sempre perché il primo in compagnia di sua figlia.

“Il mio compleanno lo passo così” ha esordito la conduttrice, mostrando al pubblico della rete un tenero scatto che la immortala mentre gioca in spiaggia con la sua bambina. “Con la mia cucciola, tra coccole e spensieratezza“ ha aggiunto, felice di poter trascorrere questo giorno speciale in compagnia di una delle persone, se non la persona, che più ama in assoluto in questa vita.

“Grazie a tutti voi per gli auguri” ha poi concluso, ringraziando anche tutti i suoi fedeli sostenitori che in queste ore hanno avuto un pensiero speciale nei suoi confronti, ringraziandola anche per tenerli sempre aggiornati su quanto accade nel mondo. “I miei primi 45anni ❤️” ha poi aggiunto, senza avere alcun timore, a differenza delle sue colleghe, di dire pubblicamente la sua età.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

La figlia di Eleonora Daniele ha rappresentato per lei il migliore regalo che la vita potesse mai farle e in questo giorno così speciale non sono mancati nemmeno gli auguri delle sue colleghe. O meglio dire: amiche di sempre, che non hanno potuto fare a meno di dimostrare pubblicamente tutto l’amore che provano nei suoi confronti.