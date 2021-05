Eleonora Daniele mamma bis? Il desiderio della conduttrice di Storie Italiane

Eleonora Daniele mamma bis dopo la anscita della primogenita Carlotta? La conduttrice di Storie Italiane svela il suo desiderio.

Eleonora Daniele, dopo quasi un anno dalla nascita della primogenita Carlotta, è pronta a diventare mamma per la seconda volta? Nessuna cicogna in arrivo per la conduttrice di Storie Italiane che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Diva e Donna, ammette che le piacerebbe avere il secondo figlio.

Quello trascorso è stato l’anno più bello della vita di Eleonora Daniele che, grazie alla piccola Carlotta, ha vissuto emozioni straordinarie. Mamma innamorata della sua bambina, la Daniele ha condiviso con i fan le emozione provate negli ultimi dodici mesi in attesa di spegnere la prima candelina di Carlotta.

Eleonora Daniele e il desiderio del secondo figlio: “Mi piacerebbe, ne parlo con mio marito Giulio”

Diventare mamma è il regalo più bello che la vita ha fatto ad Eleonora Daniele che, sulle pagine di Diva e Donna, non nasconde che le piacerebbe ripetere l’esperienza. “Mi piacerebbe avere un altro figlio, ogni tanto ne parlo con Giulio, detto questo poi bisogna confrontarsi con la vita reale”, dice la conduttrice di Storie Italiane.

L’ultimo anno è stato pieno di emozioni per la conduttrice grazie alla figlia Carlotta a cui ha fatto una dedica per i suoi 11 mesi di vita.

“L’anno più bello della mia vita. Diventare madre non più giovanissima ha avuto il suo peso. Pensavo di non essere all’altezza. Mi sono scoperta in gamba, veloce nell’apprendere tutto quello che serve nel trattare un essere umano che dipende da te”, dice.

LEGGI ANCHE—>Eleonora Daniele, la dedica per il marito Giulio che ha conquistato tutti

“Ho cercato di essere una madre presente. Ho messo da parte i miei piccoli egoismi. Mi è venuto facile, sono una donna generosa. Le ho dedicato dal primo giorno una parte di me e del mio tempo”, aggiunge la conduttrice che svela di essere stata sempre aiutata dal marito Giulio.



“E’ stato di grandissimo aiuto, specie la notte, quando Carlotta non dormiva. la prendeva in braccio e calmava. Nelle difficoltà c’è sempre stato”, racconta.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Carlotta spegnerà la sua prima candelina il 25 maggio. Mamma Eleonora non nasconde l’emozione e, immaginandola nel futuro, conclude: “E’ una bambina molto socievole, sarà una donna forte”.