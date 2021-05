Eleonora Daniele pronta a lasciare la tv: “Non voglio una vita parallela”

Eleonora Daniele è pronta a lasciare il mondo dello spettacolo e Storie Italiane. La confessione ha spiazzato i fan.

Eleonora Daniele è da tempo ormai una delle conduttrici più amate ed apprezzate del piccolo schermo. Tant’è che il suo Storie Italiane ha fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo che purtroppo non ha potuto fare a meno di dispiacersi nel venire a conoscenza che la conduttrice non ha nei suoi progetti quello di restare ancora a lungo nel mondo dello spettacolo.

Recentemente intervistata da Diva e Donna, Eleonora ha confidato di avere in programma di lasciare la tv. In quanto da qui a 5 anni non si vede ancora al timone di Storie Italiane, il programma che l’ha consacrata come volto tv, ma vorrebbe esercitare la professione di psicologa, visto che qualche tempo fa ha iniziato questo difficile percorso di formazione che però le sta regalando tante soddisfazioni.

Eleonora Daniele è pronta a lasciare la tv. Ecco che cosa ha dichiarato durante la sua ultima intervista che ha spiazzato tutto il suo fedele pubblico.

Eleonora Daniele: “Tra 5 anni voglio esercitare la professione di psicologa”

Eleonora Daniele ha confidato al suo fedele pubblico di avere una forte passione per la psicologia. Per questo motivo da qualche tempo a questa parte ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di studi. In modo tale da poter fare in modo che la sua passione diventi una vera e propria professione. Professione che non vede l’ora di poter esercitare tra 5 anni, quando avrà finalmente completato questo nuovo percorso di studi. Ricordiamo, infatti, che la conduttrice di Storie Italiane ha già conseguito una laurea in scienze della comunicazione.

“Mi sto costruendo il mio futuro da psicoterapeuta” ha esordito la conduttrice di Rai 1, che di recente ha lanciato un appello. “Da grande farò la psicologa, mi sono iscritta di nuovo all’università dopo la mia prima laurea in Comunicazione” ha poi spiegato ai suoi fedeli sostenitori che forse non erano a conoscenza di questa sua scelta. “Sono al secondo anno. Una vita parallela? No, una vita futura“ ha poi dichiarato. “Da qui a cinque anni mi vedo esercitare da psicologa con tanto di diploma” ha poi concluso.

Eleonora Daniele vuole lasciare la tv per intraprendere questa nuova strada, ma il suo pubblico può, in un certo senso, dormire sogni tranquilli. In quanto questo passaggio di carriera non avverrà nell’immediato poiché deve ancora terminare il suo percorso di studi.

I telespettatori sono dunque avvisati e possono godersi a pieno in questi ultimi anni, la loro beniamina in onda sul piccolo schermo.