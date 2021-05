Avete mai visto le sorelle di Eleonora Daniele? Bellissime come lei

Eleonora Daniele, nota conduttrice televisiva, è molto legata alle sorelle. La somiglianza è incredibile: le foto non lasciano dubbi.

Eleonora Daniele popola gli schermi televisivi con frequenza e soddisfazione da anni, presenza piacevole e volto della televisione italiana, in Rai ha trovato la sua consacrazione: gli inizi, però, sono stati a Mediaset. Lei ha preso parte alla seconda edizione del GF. Il reality più famoso d’Italia, oltre ai celebri Pietro Taricone e Luca Argentero, ha regalato – per ragioni diverse – successo e popolarità anche alla Daniele e Rocco Casalino. La donna recentemente è diventata mamma, evento che le ha cambiato la vita in meglio facendole scoprire lati inediti del proprio carattere. Al suo fianco la famiglia, in special modo le sorelle che l’hanno supportata prima, durante e dopo il lieto evento.

Leggi anche – Perché Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati?

Eleonora Daniele, il rapporto con le sorelle: “La mia forza”

La conduttrice è molto riservata: lascia trapelare poco o nulla della propria vita privata. Riesce a convivere abbastanza bene con la popolarità, tracciando una linea di demarcazione netta fra davanti e dietro le telecamere: i confini tra ribalta e retroscena sono ben chiari a tutti. Sappiamo, però, per sua stessa ammissione che le sorelle le sono state vicine anche in altre occasioni importanti e non sempre felici. La morte di suo fratello Luigi ha segnato particolarmente la vita della Daniele, insieme a Elisa e Cosetta è uscita da un periodo d’impasse dovuto a questo evento ineluttabile: una scomparsa prematura che ha spiazzato tutti.

Nonostante questo, la famiglia Daniele sembra essere piuttosto unita. Coesione e concordia animano le giornate, impossibile non notare la somiglianza delle ragazze fra loro: anche in età adulta le sorelle Daniele appaiono complici, fierezza e beltà vanno a braccetto. Le loro chiome folte animano qualunque evento e cerimonia in cui rimangono coinvolte. Rari sono gli scatti su Instagram che le ritraggono assieme. L’unione fa la forza: vale anche e soprattutto per loro.