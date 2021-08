Anna Tatangelo lo fa alla luce del sole: svolta clamorosa

Nessuno se lo aspettava ma Anna Tatangelo ha deciso di spiazzare tutti con una Instagram story che cambia decisamente le carte in tavola.

Di loro oramai si parla da mesi, più precisamente dallo scorso marzo, ma la coppia non era mai uscita allo scoperto, anzi, aveva sempre negato qualsiasi coinvolgimento. Poi però una serie di news ci avevano messo lo zampino.

I paparazzi hanno beccato Anna Tatangelo e Livio Cori in vacanza in Puglia e i due hanno iniziato a scambiarsi dolci dediche, neanche troppo velate, via social. E’ in seguito arrivata anche la grande notizia: la cantante ha conosciuto i suoceri durante una cena in riva al mare le cui foto sono state condivise su Facebook da Massimo, il padre di Livio, che si è mostrato entusiasta della Tatangelo.

Lì Anna deve aver preso coraggio. Prima ha fatto incontrare il fidanzato con Andrea, il figlio che la Tatangelo ha avuto dall’ex Gigi D’Alessio, e poi ha deciso di uscire definitivamente allo scoperto. Come? Ve lo stiamo per mostrare.

Anna Tatangelo esce allo scoperto

Probabilmente a ispirare cautela ad Anna Tatangelo è stato in questi mesi soprattutto il desiderio di tutelare il figlio di undici anni. Oramai però della relazione con Livio Cori, cantante e attore napoletano, lo sapevano proprio tuti. A mancare era, per così dire, l’ufficialità. Ora è arrivata anche quella.

Dopo il concerto di ieri sera ha condiviso sulle proprie Instagram stories un video in cui scherza e ride: l’inquadratura si sposta ed ecco comparire lui, Livio Cori. Il ragazzo sorride e poi si sporge per baciare teneramente Anna sulla guancia. Cori ha poi ricondiviso la storia sul suo profilo e così tuto è ufficiale: Anna e Licio sono una coppia felice.

Dopo Gigi D’Alessio, che ha annunciato di esser impegnato con Denise Esposito, 26 anni più giovane, anche la Tatangelo sembra aver finalmente ritrovato l’amore, mettendo così la definitiva parola fine sulla relazione durata 16 anni con il cantante napoletano: Gigi è il passato, il presente si chiama Livio.