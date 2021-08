Una Vita anticipazioni: ricompensa bollente di Genoveva a Velasco

Le anticipazioni di Una Vita rivelano quello che il pubblico non avrebbe mai voluto accadesse. Genoveva è pronta a tutto pur di farla franca.

Una Vita non ha intenzione di abbandonare i suoi fedeli telespettatori nonostante le calde temperature. Le anticipazioni delle nuove puntate, vi avvisiamo, vi terranno con il fiato sospeso perché come al solito non mancheranno i colpi di scena. In particolar modo per quanto riguardo il processo che vede protagonista Genoveva.

La donna è stata accusata di aver ucciso Marcia Sampaio e nonostante sia realmente colpevole di tale reato, è pronta a fare di tutto per risultare innocente agli occhi del giudice ed un valido alleato per lei si rivelerà essere l’avvocato Velasco. Il prezzo della libertà però potrebbe essere molto alto da pagare perché l’uomo si è innamorato di lei e lei è disposta a tutto affinché lui riesca a far cadere nel nulla tutte le accuse e le testimonianze che la inchiodano.

Anticipazioni Una vita: Genoveva pronta a tutto per farla franca

Durante il processo che vede coinvolta Genoveva ci sono ben due testimonianze contro di lei. La prima vede protagonista del sorvegliante Cesareo. Quest’ultimo, infatti, dichiara di aver visto ai giardini del Principe, durante la notte dell’omicidio, una donna vestita completamente di nero e che questa non era altro che Genoveva. Velasco però riesce a far cadere tale accusa. In che modo?

L’avvocato mostrerà al sorvegliante ben 3 donne vestite completamente di nero, tra cui l’assassina di Marcia, ma quest’ultimo non saprà riconoscerla rendendo vana la sua testimonianza. Ma c’è n’è ancora con cui fare i conti, ma Velasco riuscirà a smontare pezzo per pezzo anche quest’ultima.

La domestica Laura rivela che Santiago, prima di fuggire per il Brasile, aveva lasciato a Genoveva l’arma del delitto, un coltello per la precisione, con cui Marcia è stata brutalmente uccisa. Anche quest’accusa, purtroppo, come anticipato, cadrà in vano. In quanto la domestica ritratterà il tutto in quanto sotto ricatto da parte di Salmeron ma anche perché l’avvocato l’aveva salvata qualche anno prima dalle accuse di omicidio per la morte di suo padre e per questo motivo non se la sente di andare contro di lui.

Arrivati a questo punto, Velasco dichiara il suo amore per Genoveva. Quest’ultima però gli confida che al momento non ha la testa per pensare a cose del genere, visto il processo attualmente in corso, ma gli consiglia di non temere. In quanto non appena tutto sarà finito, e per il meglio, lei saprà donare lui una giusta ricompensa. Illudendo che non appena questa storia giungerà al termine, lei gli concederà di poter utilizzare il suo corpo come meglio crede.